2 करोड़ खातों में आएंगे 10,000 रुपये! जानें किन्हें मिलेंगे पैसे और क्या है योग्यता?

US Midterm Elections: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के लिए 3 नवंबर, 2026 को मतदान होना है. ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं. हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका के 2 करोड़ बुज़ुर्गों को लगभग $100 (9614 रुपये) के चेक तुरंत भेजे जाएंगे. यहां पर हम जानेंगे कि कौन-कौन यह रकम पाने के लिए योग्य हैं?

राष्ट्रपति ने शुक्रवार (02 अक्टूबर, 2026) को इन वन-टाइम चेक की घोषणा की और कहा कि उनका प्रशासन एक ऐसे फ़ेडरल फ़ंड का इस्तेमाल कर रहा है. इसका बहुत कम इस्तेमाल होता है, जिससे हेल्थकेयर के खर्चों से जूझ रहे लोगों को सीधे पैसे वापस दिए जा सकें. इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि मेडिकेयर पर मौजूद हर व्यक्ति को यह कैश नहीं मिलेगा.

इन पेमेंट का मकसद मेडिकेयर पार्ट B में शामिल योग्य लोगों को उनके प्रीमियम भरने में मदद करना है. व्हाइट हाउस का यह भी कहना है कि ज़्यादातर लोगों को इस महीने की शुरुआत में ही उनके बैंक अकाउंट में $90 मिल जाने चाहिए. जिन लोगों के मेडिकेयर प्रीमियम का भुगतान पहले से ही मेडिकेड (Medicaid) द्वारा किया जा रहा है, वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे, जबकि ज़्यादा आय वाले लाभार्थी जो ‘इनकम-रिलेटेड मंथली एडजस्टमेंट अमाउंट’ (जिसे आमतौर पर IRMAA कहा जाता है) का भुगतान करते हैं, उन्हें भी इसमें शामिल नहीं किया गया है.

सीधे अकाउंट में जाएंगे पैसे

बाकी सभी योग्य लोगों के लिए किसी भी तरह के आवेदन की ज़रूरत नहीं है. जिन लोगों को आम तौर पर फ़ेडरल पेमेंट सीधे डिपॉज़िट (डायरेक्ट डिपॉज़िट) के ज़रिए मिलते हैं, उन्हें यह कैश मिलने की उम्मीद है. व्हाइट हाउस के अनुसार, जिनके पास डायरेक्ट डिपॉज़िट की सुविधा नहीं है, उन्हें मेडिकेयर के साथ रजिस्टर्ड पते पर चेक भेजा जाएगा. डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मेडिकेयर (Medicare) का इस्तेमाल करने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकियों को कुछ ही दिनों में लगभग $100 का सरप्राइज़ पेमेंट मिलेगा, और यह पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा.

20 करोड़ लोगों को होगा फायदा

डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि मेडिकेयर (Medicare) का इस्तेमाल करने वाले 2 करोड़ से ज़्यादा अमेरिकियों को कुछ ही दिनों में लगभग $100 का सरप्राइज़ पेमेंट मिलेगा, और यह पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जाएगा. यह नवंबर में होने वाले अहम मध्यावधि चुनावों (midterm elections) से ठीक पहले ट्रंप प्रशासन की ओर से चेक और पेमेंट के वादों की झड़ी के बीच हो रहा है.

कुछ दिन पहले ही प्रशासन ने ओबामाकेयर (Obamacare) के ज़रिए हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने वाले लगभग 10 लाख अमेरिकियों को $500 के चेक भेजने शुरू किए थे. डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान HealthCare.gov को चलाने के लिए ली जाने वाली फीस के ज़रिए उन अमेरिकियों से ज़्यादा पैसे वसूले गए, जिससे संघीय सरकार के पास करोड़ों डॉलर का अतिरिक्त फंड जमा हो गया.

किन्हें होगा फायदा

डोनाल्ड ट्रंप ने पेमेंट के साथ भेजे गए पत्र में लोगों से कहा कि सालों तक जो बाइडन प्रशासन ने HealthCare.gov को चलाने के लिए आपसे ज़्यादा पैसे वसूले. वह पैसा मेहनती अमेरिकियों का है, सरकार का नहीं और अब मैं इसे आपको वापस कर रहा हूं. ये पेमेंट उन 30 राज्यों में योग्य लोगों को भेजे जा रहे हैं जो संघीय HealthCare.gov एक्सचेंज का इस्तेमाल करते हैं और इससे मुख्य रूप से उन लोगों को फ़ायदा होगा जिन्होंने बिना किसी संघीय प्रीमियम सहायता के अपने इंश्योरेंस का पूरा खर्च खुद उठाया था.

प्रशासन का कहना है कि यह पैसा संघीय इंश्योरेंस मार्केटप्लेस को चलाने के लिए इकट्ठा की गई अतिरिक्त यूज़र फीस से आया है. व्हाइट हाउस ने इन पेमेंट को ट्रंप की उस कोशिश के सबूत के तौर पर पेश किया है, जिसमें वे सरकारी हेल्थकेयर के बचे हुए पैसे को सीधे उन अमेरिकियों को लौटाना चाहते हैं जिन्होंने इसे चुकाया था.

क्या है ट्विस्ट

राष्ट्रपति ने हर वयस्क अमेरिकी नागरिक को $5,000 का ट्रंप डिविडेंड देने का वादा किया है, लेकिन यह तभी होगा जब रिपब्लिकन मिडटर्म चुनावों में हाउस और सीनेट दोनों पर अपना कंट्रोल बनाए रखें. डलास में रिपब्लिकन मिडटर्म कन्वेंशन में इस प्रस्ताव को पेश करते हुए ट्रंप ने कहा- क्योंकि हमने बहुत अच्छा काम किया है, और क्योंकि हमारा देश बहुत पैसा कमा रहा है, इसलिए सिर्फ़ मैं ही आपसे यह वादा कर सकता हूं.

अगर रिपब्लिकन हाउस ऑफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स और यूनाइटेड स्टेट्स सीनेट जीतते हैं, तो मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ़ अमेरिका के हर वयस्क नागरिक को $5,000 का डिविडेंड जारी करूंगा. रिपब्लिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान होने वाले इन मध्यावधि चुनावों में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव होंगे, जिससे 120वीं अमेरिकी कांग्रेस का चयन होगा.

यहां पर बता दें कि अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के लिए 3 नवंबर, 2026 को मतदान होना है. ऐसे में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मतदाताओं को लुभाने में जुट गए हैं. हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि अमेरिका के 2 करोड़ बुज़ुर्गों को लगभग $100 (9614 रुपये) के चेक तुरंत भेजे जाएंगे. यहां पर हम जानेंगे कि कौन-कौन यह रकम पाने के लिए योग्य हैं?