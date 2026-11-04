US Midterm Elections 2026 Result Live: ‘हाथी’ पर भारी ‘गधा’, डोनाल्ड ट्रंप पिछड़े; हारे तो बन जाएंगे ‘लेमडक’ राष्ट्रपति

US Midterm Elections 2026 Result Live Updates : अमेरिका में मिडटर्म चुनाव के बाद बाद मतगणना जारी है. इसके साथ ही शुरुआती भी रुझान आने लगे हैं. अनुमानों/रुझानों में विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने बढ़त बना ली है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी फिलहाल पिछड़ रही है. यह चुनाव ट्रंप के कार्यकाल के 2 साल पूरे होने पर हो रहे हैं. यहां पर बता दें कि रिपब्लिकन पार्टी को ग्रैंड ओल्ड पार्टी (GOP) के नाम से भी जाना जाता है.

डोनाल्ड ट्रंप के लिए ये चुनाव बुरे सपने की तरह प्रतीत हो रहे हैं, क्योंकि डेमोक्रेट्स ‘हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स’ (प्रतिनिधि सभा) पर नियंत्रण हासिल करने की ओर तेजी से बढ़ रहे है. यह एक ऐसा करारा झटका है, जो ट्रंप के राष्ट्रपति कार्यकाल के आखिरी दो सालों को पंगु बना सकता है. इस चुनाव को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए अग्नि परीक्षा के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि सीनेट में हारे तो वह लेमडक राष्ट्रपति हो जाएंगे, क्योंकि वह बड़े फैसले नहीं ला पाएंगे.

US Midterm Elections 2026 Result Live Updates :

भारतीय मूल की पिया डंडिया ने जीता चुनाव

सीबीएस न्यूज़ के अनुमान के अनुसार, डेमोक्रेट पिया डंडिया ने फ्लोरिडा के 22वें कांग्रेसनल डिस्ट्रिक्ट का चुनाव जीत लिया है. उन्होंने दक्षिण फ्लोरिडा के सबसे चर्चित कांग्रेसनल मुकाबलों में से एक में रिपब्लिकन केसी असकर को हराया है.

वहीं, रिपब्लिकन पार्टी एक संभावित ‘ब्लू सुनामी’ (डेमोक्रेट्स की भारी लहर) के लिए तैयार हो रही थी है, क्योंकि डेमोक्रेट्स ने सीनेट की पहली बड़ी लड़ाई जीत ली है. नॉर्थ कैरोलिना के पूर्व गवर्नर रॉय कूपर ने GOP (रिपब्लिकन पार्टी) के हाथों से एक अहम सीट छीन ली. इस जीत ने नॉर्थ कैरोलिना को ‘ब्लू’ (डेमोक्रेट्स के पक्ष में) कर दिया है और ट्रंप के लिए एक और गंभीर चेतावनी पेश की है, क्योंकि उनकी पार्टी मिडटर्म चुनावों में एक विनाशकारी हार से बचने के लिए संघर्ष कर रही है. वहीं सीनेट में नियंत्रण पाने के लिए डेमोक्रेट्स को रिपब्लिकन पार्टी के कब्जे वाली चार सीटें अपने पाले में करनी होंगी, जबकि ‘हाउस’ (प्रतिनिधि सभा) में उन्हें केवल तीन और सीटें जीतने की जरूरत है.