US Midterm Elections 2026: अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में जेफरी एपस्टीन की एंट्री, डोनाल्ड ट्रंप के करीबी फंसे !

Jeffrey Epstein: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव 2026 के लिए मतदान की प्रक्रिया जारी है. रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान होने वाले इन मध्यावधि चुनावों में अगर हारे में कुर्सी खतरे में पड़ जाएगी. अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं जिससे 120वीं अमेरिकी कांग्रेस का चयन होगा. इस चुनाव में अब डेमोक्रेटिक पार्टी के लंबे समय से प्रमुख नेता रहे व्यक्ति को मृत बाल-यौन अपराधी जेफ़री एपस्टीन के साथ अपने संबंधों के कारण शर्मनाक स्थिति का सामना करना पड़ा. कुल मिलाकर मिडटर्म चुनाव 2026 में जेफरी एपस्टीन की एंट्री हो गई है.

यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेन सिस्टम के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ ने सोमवार (28 सितंबर, 2026) को 9-5 के वोट से (एक सदस्य ने वोट नहीं दिया) मेन के डेमोक्रेट और पूर्व अमेरिकी सीनेटर जॉर्ज जे. मिशेल के नाम पर चल रहे प्रोग्राम्स का नाम बदलने का फ़ैसला किया. 93 वर्षीय जॉर्ज जे. मिशेल ने 1980 से 1995 तक सीनेट में सेवा की, जिसमें उनके विधायी करियर के अंत में सीनेट में बहुमत दल के नेता (मेजोरिटी लीडर) के रूप में उनका कार्यकाल भी शामिल था.

हुई थी मिशेल और जेफरी की मुलाकात

‘आयरिश टाइम्स’ के अनुसार, डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस द्वारा एपस्टीन के बारे में जारी की गई फ़ाइलों में उनका नाम 300 से ज़्यादा बार (डुप्लिकेट सहित) आया था. अगस्त 2009 की ईमेल में जेफरी एपस्टीन ने मिशेल को एक ऐसी सभा में शामिल होने वाले व्यक्ति के तौर पर बताया था. यह भी पता चला है कि इसका खर्च वह पूरी तरह से उठाने की योजना बना रहा था. यह सभा एपस्टीन के जेल से रिहा होने के एक महीने बाद हुई थी. जेफरी एपस्टीन नाबालिग से वेश्यावृत्ति कराने जैसे आरोपों में दोषी ठहराए जाने के बाद रिहा हुआ था.

वहीं, अक्टूबर 2014 के एक पत्र-व्यवहार से यह भी पता चला कि जेफरी एपस्टीन की तत्कालीन असिस्टेंट लेस्ली ग्रॉफ ने बदनाम फाइनेंसर से पूछा था कि क्या वह चाहती हैं कि वह जॉर्ज मिशेल का नंबर किसी ऐसे व्यक्ति को भेजें, जिसका नाम छिपाया गया है.

मिशेल बने अनजान

यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेन जिन संस्थानों का नाम बदलने जा रही है, उनमें ‘सीनेटर जॉर्ज जे. मिशेल सेंटर फ़ॉर सस्टेनेबिलिटी सॉल्यूशंस’ और ‘जॉर्ज जे. मिशेल पीस स्कॉलरशिप’ शामिल हैं. मिशेल ने एपस्टीन के घिनौने यौन अपराधों के बारे में जानकारी होने से इन्कार किया है. उन पर एपस्टीन से जुड़े किसी भी अपराध का आरोप कभी नहीं लगाया गया. यहां पर बता दें कि एपस्टीन की 2019 में जेल में मौत हो गई थी, जिसे आत्महत्या माना गया था.

जॉर्ज जे. मिशेल का नाम हटेगा संस्थानों से

बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ़ मेन के बोर्ड ऑफ़ ट्रस्टीज़ के वोट के बाद 93 साल के पूर्व अमेरिकी सीनेटर जॉर्ज जे. मिशेल का नाम यूनिवर्सिटी के कई संस्थानों से हटा दिया जाएगा. डिपार्टमेंट ऑफ़ जस्टिस द्वारा जारी 2018 के मैसेज में एपस्टीन ने मिशेल को अपना बहुत करीबी दोस्त बताया था. अक्टूबर 2014 में एपस्टीन की तत्कालीन असिस्टेंट लेस्ली ग्रॉफ ने बदनाम फाइनेंसर को मिशेल के बारे में ईमेल किया था. उन्होंने 2009 में फ्लोरिडा में यौन अपराधों के लिए जेल से रिहा होने के कुछ ही समय बाद सीनेटर का ज़िक्र किया था.

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पूर्व सीनेटर का दावा, ठुकराए थे एपस्टीन के निमंत्रण

बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार, मिशेल के एक प्रवक्ता ने फरवरी में कहा था कि पूर्व सीनेटर ने एपस्टीन के आपराधिक व्यवहार के बारे में पता चलने के बाद उनके निमंत्रण ठुकरा दिए थे. एपस्टीन ने 2018 में ही मिशेल का ज़िक्र करते हुए उन्हें अपना बहुत करीबी दोस्त बताया था. उधर, ‘द न्यूयॉर्क टाइम्स’ के अनुसार, मिशेल ने 2003 में फाइनेंसर के 50वें जन्मदिन की किताब के लिए एपस्टीन को हाथ से लिखा एक पत्र भेजा था. उस आउटलेट के अनुसार, मिशेल ने लिखा था- नए साल की शुरुआत अपनी खुशियों और अच्छी चीज़ों को याद करने का सही समय है.

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