US Midterm Elections 2026: क्या डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से जा सकता है राष्ट्रपति का पद? बेटे की शादी से लेकर हर भ्रष्टाचार की होगी जांच!

US Midterm Elections 2026: अमेरिका मध्यावधि चुनाव 2026 ( US Midterm Elections 2026) में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है जबकि विपक्षी राजनीतिक दल डेमोक्रेटिक पार्टी ने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में बहुमत हासिल कर लिया है. सीनेट (Senate) की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने 50 से अधिक सीटों का आंकड़ा पार कर सीनेट में बहुमत प्राप्त कर लिया है, जबकि डेमोक्रेट्स ने हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स (House of Representatives): प्रतिनिधि सभा में भी डेमोक्रेटिक पार्टी ने बढ़त बनाते हुए बहुमत हासिल कर लिया है. बताया जा रहा है कि नए कांग्रेस सत्र में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज अमेरिका के पहले अश्वेत ‘स्पीकर ऑफ द हाउस’ बन सकते हैं.

बंपर जीत के बाद डेमोक्रेट्स की नज़र डोनाल्ड ट्रंप परिवार के अहम सदस्यों और उनके करीबी सहयोगियों पर है. उनके ‘टॉप टारगेट’ की गुप्त सूची सामने आई भी सामने आई है. कांग्रेस में डेमोक्रेट्स ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और उनके समर्थकों से खुलकर कह दिया है कि वो वकील तैयार रखें. समन (कानूनी नोटिस) के लिए तैयार रहें और अगले साल कैपिटल हिल में गवाही देने के लिए भी तैयारी कर लें.

जांच पैनल के चेयरमैन बन सकते हैं रॉबर्ट गार्सिया

यह भी कहा जा रहा है कि हाउस ओवरसाइट कमिटी के वरिष्ठ डेमोक्रेटिक सदस्य कैलिफोर्निया के रॉबर्ट गार्सिया जनवरी 2027 में इस शक्तिशाली जांच पैनल के चेयरमैन बन सकते हैं. इस पद पर आने के बाद वो एजेंडा तय कर सकेंगे और गवाहों को कानूनी रूप से अपने राज़ खोलने के लिए मजबूर कर सकेंगे. कमेटी की योजनाओं की जानकारी रखने वाले एक डेमोक्रेटिक कांग्रेसनल अधिकारी ने ‘डेली मेल’ को नाम ना जाहिर करने की शर्त पर बताया कि ट्रंप परिवार के भ्रष्टाचार से जुड़ी किसी भी चीज़ की जांच पहले ही दिन से शुरू कर दी जाएगी.

ट्रंप जूनियर की शादी भी घेरे में!

सूत्र ने आगे कहा कि जो कोई भी ट्रंप प्रशासन के साथ मिलीभगत कर रहा है या कॉर्पोरेट भ्रष्टाचार से जुड़ी कोई भी बात है तो वह भी हमारी सूची में सबसे ऊपर होगी. सूत्र ने कई ऐसे मुद्दों का ज़िक्र किया जो जांच के संवेदनशील विषय बन सकते हैं. इनका असर राष्ट्रपति के परिवार, उनके बिज़नेस पार्टनर, सलाहकारों और व्हाइट हाउस के कर्मचारियों पर पड़ सकता है. डेमोक्रेट्स जिन मामलों पर नज़र गड़ाए हुए हैं, उनमें डोनाल्ड ट्रंप जूनियर की मई 2026 में बेटिना ट्रंप के साथ हुई शादी और जेरेड कुशनर की ‘रहस्यमयी द्वीप यात्राएं’ (जो उन्होंने इवांका के साथ की थीं) शामिल हैं.

बारीकी से होगी कार्यकाल की समीक्षा

राष्ट्रपति के करीबी दायरे के अलावा, डेमोक्रेट्स ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी’ और ‘इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट’ (ICE) की भी बड़े पैमाने पर और बारीकी से समीक्षा करने की योजना बना रहे हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के दौरान इन दोनों विभागों को भारी फंडिंग मिली थी. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनका परिवार, उनके बिज़नेस सहयोगी, उनका स्टाफ और कॉर्पोरेट समर्थक – ये सभी कांग्रेसनल डेमोक्रेट्स की जांच प्राथमिकताओं में शामिल हैं. हाउस ओवरसाइट कमिटी के वरिष्ठ डेमोक्रेट, रॉबर्ट गार्सिया, अगले साल इस शक्तिशाली कमिटी के चेयरमैन बन सकते हैं। उनके करीबी सूत्रों ने ‘डेली मेल’ को बताया है कि उनका पहला काम राष्ट्रपति और उनके परिवार की जांच करना होगा.

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बदले की कार्रवाई पर भी रहेगी नजर

सूत्र ने कहा कि अगर आप कोई कॉर्पोरेशन हैं और आपने अमेरिकी लोगों को ठगा है और आप डोनाल्ड ट्रम्प के साथ मिलकर कोई डील करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अपने दस्तावेज़ संभाल कर रखना शुरू कर देना चाहिए. बताया जा रहा है कि डेमोक्रेट्स का ध्यान ‘ओवरसाइट’ (निगरानी) के नाम पर ‘अनगिनत बदले की कार्रवाइयां’ (witch hunts) शुरू करने पर होगा. फॉक्स न्यूज़ द्वारा सबसे पहले रिपोर्ट किए गए स्कैलीस के पत्र में GOP समिति के अध्यक्षों को डेमोक्रेट्स के संभावित लक्ष्यों की पहचान करने का निर्देश दिया गया है. इन लक्ष्यों में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के अधिकारी और बाहरी सहयोगी शामिल हो सकते हैं.

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यहां पर बता दें कि नवंबर के चुनावों में डेमोक्रेट्स की शानदार जीत के चलते उन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में कम से कम 247 सीटें और सीनेट में 54 सीटें मिल गई हैं. कैपिटल हिल पर नियंत्रण से उन्हें न केवल जांच करने की शक्ति मिलेगी, बल्कि बजट और विदेश नीति के मामलों पर बातचीत करते समय भी उनकी स्थिति और मजबूत होगी. ईरान में चल रहे युद्ध को देखते हुए डेमोक्रेट्स का एक खास निशाना पेंटागन भी है.

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