Home > क्राइम > पति खूबसूरत युवती में ले रहा था रुचि, पत्नी फैसला ले पाती उससे पहले हो गया कांड; 20 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पति खूबसूरत युवती में ले रहा था रुचि, पत्नी फैसला ले पाती उससे पहले हो गया कांड; 20 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा

US man killed his wife : 20 साल पहले एक महिला की चट्टान से गिरकर दुखद मौत हो गई थी. अब पुलिस को मिली जानकारी के बाद उसके पति पर हत्या का आरोप लगाया गया है.

By: JP Yadav | Published: June 24, 2026 1:23:26 PM IST

पति खूबसूरत युवती में ले रहा था रुचि, पत्नी फैसला ले पाती उससे पहले हो गया कांड; 20 साल बाद हुआ चौंकाने वाला खुलासा
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US man killed his wife : अमेरिका के लास वेगास के एक पूर्व यूथ पादरी को उसकी पत्नी की यूटा में चट्टान से गिरकर हुई मौत के 2 दशक से भी अधिक समय बाद हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. 49 वर्षीय डेविड वेंडर मीर पर पत्नी की हत्या करने के साथ ही इंश्योरेंस धोखाधड़ी का भी आरोप लगाया गया है. डेविड वेंडर मीर की पत्नी बर्नाडेट वेंडर मीर वर्ष 2006 में ज़ायोन नेशनल पार्क में एंजल्स लैंडिंग से गिर गई थीं. उनकी शव 5700 फीट नीचे मिला. 20 साल बाद डेविड वेंडर मीर को सोमवार (22 जून, 2026) को अरेस्ट किया गया. कानून प्रवर्तन अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2022 में इस पूर्व यूथ पादरी के बारे में जानकारी मिली थी कि उसने अपने चर्च से जुड़े बच्चों को बहला-फुसलाकर गलत काम के लिए तैयार किया था. 

‘डेली मेल’ द्वारा देखे गए एक हलफनामे के अनुसार, डेविड वेंडर मीर और बर्नाडेट वेंडर मीर के साथ 22 अगस्त, 2006 को जायोन नेशनल पार्क में अपनी सालगिरह मनाने के लिए हाइकिंग पर गए थे. इस दौरान वेंडर मीर ने जांचकर्ताओं को बताया कि उन्होंने पत्नी बर्नाडेट की तस्वीर लेने के लिए कैमरा सेट किया था. इसमें पीछे सूरज उग रहा था. इस दौरान जैसे ही उन्होंने उनके बैकपैक को शॉट से हटाया तो उन्होंने अपनी पत्नी की चीख सुनी क्योंकि वह लगभग 5,700 फीट नीचे गिर गई थी. हलफनामे के मुताबिक, डेविड वेंडर मीर और उनकी पत्नी बर्नाडेट वेंडर मीर ने 20 साल पहले अपनी-अपनी लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी की रकम 1,50,000 डॉलर से बढ़ाकर 6,00,000 डॉलर कर ली थी. 

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माता-पिता को नहीं था बेटी की मौत पर यकीन

ऐसे में 49 साल के डेविड वेंडर मीर पर हत्या और इंश्योरेंस धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है. यह मामला उनकी पत्नी बर्नाडेट की मौत के 20 साल बाद सामने आया है, जो ज़ायोन नेशनल पार्क में एंजल्स लैंडिंग से गिरकर मर गई थीं. वहीं,बर्नाडेट वेंडर मीर की मां लॉरा गुडेनकाफ़ ने अपनी बेटी को खोने के बारे में लास वेगास रिव्यू-जर्नल को बताया कि लगा कि यह सदमा उन्हें मार डालेगा. बर्नाडेट वेंडर मीर के पिता रिचर्ड गुडेनकाफ़ ने दावा किया कि उन्हें हमेशा उनकी मौत की कहानी पर शक था. उन्होंने साफ़ तौर पर कहा कि उन्हें उसके साथ बहुत हाइकिंग की थी. वह पहाड़ी बकरियों की तरह फुर्तीली थी. उसका चट्टान से गिर जाना? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. 

पति को छोड़ने की तैयारी कर रही थी बेटी

बर्नाडेट की मां के अनुसार, वह उसे छोड़ने की तैयारी कर रही थी. लॉरा ने न्यूज़ आउटलेट को बताया कि उसने उससे कहा था कि अगर वह नहीं बदला, तो वह उसे तलाक दे देगी क्योंकि वह अपना सारा समय किसी दूसरी महिला के साथ बिताता था.  वहीं, कानून लागू करने वाली एजेंसियों को बर्नाडेट के हाथ से लिखे कुछ पत्र मिले, जिनमें उनकी शादीशुदा जिंदगी को लेकर दुख जाहिर किया गया था.

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वहीं, गवाहों का कहना था कि वेंडर मीर ने उन पर आर्थिक पाबंदियां लगा रखी थीं और वह अपना सारा पैसा डेविड को दे देती थीं.  हलफनामे में कहा गया है कि उस समय सबूतों की कमी और सीमित जांच की वजह से बर्नाडेट वेंडर मीर के गिरने की घटना को हादसा मानकर केस बंद कर दिया गया था. हालांकि, इसमें यह भी बताया गया है कि जांचकर्ताओं को तब भी शक था. 6 अप्रैल 2022 को कानून लागू करने वाली एजेंसियों को वेंडर मीर के यूथ ग्रुप के एक पूर्व सदस्य – जिसकी पहचान दस्तावेज़ों में ‘SH’ के तौर पर की गई है – से एक जानकारी मिली। इससे पता चला कि पत्नी की मौत के समय वह उसे धोखा दे रहे थे. 

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Tags: crime news
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