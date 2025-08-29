अमेरिकी हथियारों की खुल गई पोल, 3 महीने में क्रैश हुए इतने F-16… दुनिया में उड़ रही ट्रंप की खिल्ली

F-16 Fighter Jet Crashing: अमेरिका कुछ समय पहले तक अपने जिन एडवांस हथियारों के दम पर दुनिया भर में उछलता था। अब वही हथियार फिसड्डी साबित हो रहे हैं। इसमें सबसे आगे अमेरिकी F-16 है जो, दुनिया के कई देश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हाल के समय में कई जगहों से F-16 के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबरें सामने आई हैं। ताजा मामला पोलैंड के रेडोम शहर का है, जहां पर गुरुवार को एअर शो के रिहर्सल के दौरान एक एफ-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसका वीडियो भी सामने आया है।

असल में 30-31 अगस्त तक होने वाले रेडोम एयर शो में एफ-16 लड़ाकू विमान अपनी क्षमता का प्रदर्शन करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही हादसे का शिकार हो गया। इसके बाद से अमेरिका की इंटरनेशनल फजीहत हो रही है।

हाल के समय में कई एफ-16 क्रैश

जानकारी के लिए बता दें कि पोलैंड में हुए हादसे के अलावा हाल के दिनों में कई F-16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। खबरों के मुताबिक, पिछले 3 महीनों में कुल 3 F-16 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, जिनमें से दो यूक्रेन में रूसी हमलों का मुकाबला करते हुए दुर्घटनाग्रस्त हुए।

इससे पहले भी, अमेरिका के अलावा, स्पेन, दक्षिण कोरिया, यूक्रेन, नीदरलैंड, बेल्जियम, मोरक्को, यमन, जॉर्डन, सीरिया समेत कई देशों में विभिन्न कारणों से लड़ाकू विमान F-16 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, इन घटनाओं में कई पायलट मारे गए थे। 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत के बालाकोट हमले के दौरान भारत ने भी एक F-16 को मार गिराया था।

Another American jet crashed. Now F-16 fighter jet crashes during training for the Radom Air Show in Poland. Pilot killed. This is 16th US fighter jets which crashed in last 10 months. Going for Rafale or Su-57 is a right choice. pic.twitter.com/jSz3j4OqmH — Baba Banaras™ (@RealBababanaras) August 28, 2025

F-16 फाइटर जेट की खासियत

दरअसल, अमेरिकी वायुसेना ने 1970 के दशक में लाइटवेट फाइटर प्रोग्राम के तहत इसका उत्पादन शुरू किया था। हल्के और सस्ते होने के अलावा, F-16 लड़ाकू विमान की फेरी रेंज और गति अन्य लड़ाकू विमानों की तुलना में काफी अधिक है। 4.5++ पीढ़ी का F-16 सबसे उन्नत लड़ाकू विमान माना जाता है। लगभग 2,470 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम गति से उड़ान भरने वाला F-16 लड़ाकू विमान लंबी दूरी की मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। इसकी आयुध क्षमता 7700 किलोग्राम है, जो मिराज 2000 लड़ाकू विमान से अधिक और राफेल से कम है।

क्यों हो रहे F-16 फाइटर जेट क्रैश?

अब तक सामने आई जानकारी के अनुसार, पोलैंड में F-16 लड़ाकू विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू हो गई है। दुर्घटना में मारे गए पायलट, मैसिएज क्राकोवियन, एक बेहद अनुभवी पायलट थे।

F-16 लड़ाकू विमानों के कुछ पुराने मॉडल इंजन में खराबी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए। इसके अलावा, हाइड्रोलिक सिस्टम की खराबी, नेविगेशन सिस्टम की खराबी, स्वचालित उड़ान नियंत्रण प्रणाली में खराबी और ईंधन प्रणाली में खराबी भी दुर्घटना का कारण बनीं। इसके अलावा, कुछ मिशनों में पायलट ने कम ऊंचाई पर लड़ाकू विमान को मोड़ दिया, जिससे विमान जमीन से टकरा गया।

