US Israel Iran War: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध में संघर्ष विराम की घोषणा करने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ईरान और इजरायल दोनों पर नाराजगी जताई है और युद्ध विराम तोड़ने का आरोप लगाया है। नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वह इजरायल से खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम की घोषणा के बाद इजरायल को बड़े हमले नहीं करने चाहिए थे।

इसके साथ ही ट्रंप ने दोस्त इजरायल को चेतावनी दी है कि वह अभी ईरान पर बम न गिराए, नहीं तो यह युद्ध विराम का उल्लंघन होगा। ट्रंप का यह बयान तब आया है, जब इजरायल ने आरोप लगाया था कि ईरान ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है और इजरायली इलाके पर हमला किया है। ट्रंप ने कहा, “ईरान ने इसका उल्लंघन किया लेकिन इजरायल ने भी इसका उल्लंघन किया।” उन्होंने कहा, “मैं इजरायल से खुश नहीं हूं।”

US President Donald Trump posts, " Israel. Do not drop those bombs. If you do, it is a major violation. Bring your pilots home, now! Donald J. Trump, President of the United States" pic.twitter.com/zMY1NjauNX

अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने ट्रुथ सोशल पर पोस्ट किया, “इजरायल। अभी बम न गिराओ। अगर तुम ऐसा करते हो, तो यह बड़ा उल्लंघन होगा। अपने पायलटों को अभी घर वापस बुलाओ!” ट्रंप ने कहा, “मुझे यह पसंद नहीं आया कि युद्ध विराम पर सहमति जताने के तुरंत बाद इजरायल ने फिर से हमला किया।” इससे पहले इजरायल सरकार ने कहा था कि उसने ईरान के साथ युद्ध में अपने सभी उद्देश्य हासिल कर लिए हैं और उसने तेहरान के परमाणु कार्यक्रम और बैलिस्टिक मिसाइलों के “दोहरे अस्तित्वगत खतरे” को दूर करने के बाद अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम पर सहमति जताई है।

#WATCH | US President Donald Trump says "I am not happy that Israel is going out now. There was one rocket that I guess was fired overboard, and it missed its target. Now Israel is going out. These guys gotta calm down. Ridiculous. I didn't like the fact that Israel unloaded… https://t.co/vpJ8ELL9SF pic.twitter.com/DpAjHTK8XK

— ANI (@ANI) June 24, 2025