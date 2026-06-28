US-Israel-Iran War Latest News: ईरान ने अमेरिका के 8 सैन्य ठिकानों पर दागीं मिसाइलें! बहरीन में बजे सायरन

US Iran strikes: मध्य पूर्व में तनाव अचानक बेहद गंभीर मोड़ पर पहुँच गया है. ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने दावा किया है कि उन्होंने खाड़ी क्षेत्र में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े पैमाने पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। तेहरान ने इसे अपनी ज़मीन पर हुई ‘अमेरिकी आक्रामकता’ का एक ‘निर्णायक जवाब’ बताया है.

हमलों के दावे और स्थिति

IRGC का कहना है कि उनकी नौसेना और एयरोस्पेस फोर्स ने मिलकर आठ प्रमुख अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है. इनमें कुवैत का अली अल सलेम एयर बेस और बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े का मुख्यालय भी शामिल है. ईरान का कहना है कि यह हमला उन हमलों के जवाब में किया गया है, जो कथित तौर पर दिन में उनके तटीय सैन्य ठिकानों पर हुए थे.

कूटनीति पर छाए संकट के बादल

ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका उनके क्षेत्र पर सैन्य हमले जारी रखता है, तो दोनों देशों के बीच चल रही बातचीत पूरी तरह से बंद हो सकती है. फिलहाल, पिछले 60 दिनों से चल रहे वार्ता ढांचे का भविष्य अब अनिश्चित लग रहा है.

बहरीन और कुवैत में अलर्ट

बहरीन: ईरान द्वारा बहरीन स्थित अमेरिकी नौसैनिक मुख्यालय को निशाना बनाने के दावों के बाद, वहां आपातकालीन सायरन बजा दिए गए. प्रशासन ने नागरिकों से शांत रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है.

कुवैत: IRGC ने पुष्टि की है कि कुवैत के सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया है। हालांकि, अभी तक इन हमलों से हुए नुकसान या हताहतों के बारे में स्वतंत्र रूप से कोई पुष्टि नहीं हो सकी है.

दक्षिणी लेबनान में भी हलचल

इसी बीच, इज़रायली सेना ने घोषणा की है कि उन्होंने दक्षिणी लेबनान के नबतीह इलाके में हिज़्बुल्लाह के कुछ आतंकवादियों को मार गिराया है. इज़रायल के अनुसार, ये लोग रॉकेट लॉन्चर और हथियारों के साथ देखे गए थे, जिन्हें सेना ने सुरक्षा के लिहाज से नष्ट कर दिया.

नोट: अभी तक इन हमलों की गंभीरता और प्रभाव को लेकर अमेरिकी अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. इस पूरे क्षेत्र में डर और अनिश्चितता का माहौल है, और हर कोई आधिकारिक जानकारी का इंतज़ार कर रहा है.