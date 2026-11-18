ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में केशम द्वीप पर हुए हमले के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है. इससे दोनों पक्षों के बीच तनाव और बढ़ गया है. खाड़ी देशों ने बुधवार (18 नवंबर, 2026) को बताया कि उन्होंने ईरान और यमन में उसके सहयोगी हूथी गुट की ओर से दागी गई मिसाइलों और ड्रोन को रोक दिया है. ये हमले उन चुनौतियों की याद दिलाते हैं जो उस युद्ध को खत्म करने के कूटनीतिक प्रयासों के सामने आ रही हैं. इस युद्ध ने मध्य पूर्व को अस्थिर कर दिया है और वैश्विक ऊर्जा कीमतों को बढ़ा दिया है. इसी युद्ध के कारण अमेरिका में मतदाताओं के उस गुस्से को भड़काने में मदद की है, जिसके कारण नवंबर के चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा.

मिसाइल ठिकानों को बनाया निशाना

इससे पहले अमेरिका के इस सहयोगी देश ने बताया था कि उसकी वायु रक्षा प्रणालियां (एयर डिफेंस सिस्टम) दुश्मन के ड्रोन हमलों का मुकाबला कर रही हैं. सितंबर के बाद से तेल से समृद्ध इस देश पर ईरान का यह पहला हमला था.

पड़ोसी देश बहरीन ने बताया कि उसने इस हफ्ते तीसरी बार ईरान की ओर से किए गए हवाई हमलों को रोका है. बहरीन ने तेहरान पर आरोप लगाया कि वह देश को निशाना बनाने के लिए एक ‘सुनियोजित शत्रुतापूर्ण रवैया’ अपना रहा है. बता दें कि बहरीन में ही अमेरिकी नौसेना का ‘पांचवां बेड़ा’ (फिफ्थ फ्लीट) तैनात है. यमन में ईरान समर्थित हूथी गुट से लड़ रहे सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने बताया कि उसने हूथी लड़ाकों द्वारा सऊदी राजधानी रियाद की ओर दागी गई एक क्रूज मिसाइल को नष्ट कर दिया है. होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) में स्थित केशम द्वीप पर अमेरिकी हवाई हमले के बाद वहां से धुआं उठता हुआ दिखाई दिया.

एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने नाम ना छापने की शर्त पर बताया कि मंगलवार को खाड़ी के दूसरी ओर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने केशम द्वीप पर ‘रिवोल्यूशनरी गार्ड्स’ के मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाया. अधिकारी ने कहा कि यह हमला अमेरिकी कर्मियों और संपत्तियों पर ईरान द्वारा किए गए हमलों के जवाब में किया गया था.

अमेरिकी हमले से नहीं पहुंचा नुकसान

ईरानी मीडिया ने एक ईरानी अधिकारी के हवाले से कहा कि अमेरिकी हमले से वहां के बुनियादी ढांचे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. मंगलवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस संभावना को गंभीरता से ले रहा है कि ईरान अब वाशिंगटन पर हमले की योजना बना रहा हो सकता है. उनसे यह सवाल सीएनएन की एक रिपोर्ट के संदर्भ में पूछा गया था, जिसमें अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के आकलन का हवाला देते हुए ईरान द्वारा ‘डर्टी बम’ (dirty bomb) के इस्तेमाल की साजिश की बात कही गई थी.

मार्कों रुबियो ने वॉशिंगटन पर हमलों की आशंका को नकारा

बुधवार को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि अमेरिकी राजधानी को कोई तत्काल खतरा है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें ‘बेबुनियाद’ बताया. ‘डर्टी बम’ में रेडियोधर्मी (रेडियोएक्टिव) सामग्री को फैलाने के लिए पारंपरिक विस्फोटकों का इस्तेमाल किया जाता है.

परमाणु हथियार से अलग इसमें कोई परमाणु विस्फोट नहीं होता, लेकिन यह रेडियोधर्मी प्रदूषण फैला सकता है, जिससे भारी अफरा-तफरी मच सकती है और लोगों के बीच दहशत फैल सकती है। इस संघर्ष को सुलझाने के लिए राजनयिक प्रयास किए जा रहे हैं। यह संघर्ष 28 फरवरी को तब शुरू हुआ जब अमेरिका और इज़राइल ने ईरान पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने भी इज़राइल और मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिकी संपत्तियों पर हमले किए, जिससे यह संघर्ष और फैल गया.