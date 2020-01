नई दिल्ली. US Iran War Clash Situation: अमेरिका और ईरान में युद्ध के हालात बन गए हैं. दोनों देशों के बीच पहले से बिगड़े हालात बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी एयर स्ट्राइक में ईरानी कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी के मारे जाने के बाद और बिगड़ गए हैं और दोनों देशों के प्रमुखों की तरफ से लगातार भड़काऊ बयान दिए जाने के बाद तीसरे विश्वयुद्ध की आशंकाओं से पूरी दुनिया सहमी हुई है. बीती रात यानी शुक्रवार देर रात इराक के नॉर्थ बगदाद स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर दो मिसाइलें दागे जाने की घटना के बाद तो स्थिति और खराब हो गई है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से सीधे चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर इराक में रह रहे किसी भी अमेरिकी नागरिक और अधिकारियों को किसी तरह का नुकसान होता है तो इसके दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा और अमेरिका ईरान के साथ ऐसा हश्र करेगा कि दुनिया ने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी.

अमेरिकी प्रेजिडेंट डोनाल्ट ट्रंप ने रविवार को सिलसिलेवार ट्वीट्स करते हुए कहा कि ग्लोबल टेररिस्ट कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद ईरान तिलमिला गया है और इराक स्थित अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है जो कि सही नहीं है. मैं ईरान को सलाह देता हूं कि वो अमेरिकी ठिकानों पर हमले करना बंद करे, नहीं तो हम ईरान के 52 ठिकानों को टारगेट कर उसपर हमला करेंगे.

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका किसी तरह का संकट नहीं चाहता है, लेकिन अगर किसी ने हमपर हमले की सोची या ऐसा कुछ किया तो हम ऐसा जवाब देंगे जिसकी ईरान ने कल्पना भी नहीं की होगी. ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी ने अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए हाल ही में 2 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर ऐसे हथियार बनाए है, जो कि दुनिया में सबसे अच्छे हैं और उतने ही खतरनाक भी. अगर ईरान ने अमेरिकी नागरिकों पर हमला किया तो हम उसे सबक सिखाने के लिए ऐसे खूबसूरत वेपन भेजेंगे कि उसके सारे हौसले पस्त हो जाएंगे.

The United States just spent Two Trillion Dollars on Military Equipment. We are the biggest and by far the BEST in the World! If Iran attacks an American Base, or any American, we will be sending some of that brand new beautiful equipment their way…and without hesitation! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

उल्लेखनीय है कि बीते मंगलवार को ईरान समर्थित कुछ संगठनों के अतिवादियों ने इराक स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला किया था और अमेरिकी नागरिकों को निशाना बनाया था, जिसके बाद अमेरिका और ईरान की लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी ताजा हो गई. इसके बाद अमेरिकी निर्देश पर शुक्रवार को ईरानी आर्मी के प्रमुख कासिम सुलेमानी की इराक में हवाई हमले में हत्या कर दी गई, जिसके बाद यूएस-ईरान संबंध और बिगड़ गए. ईरान के प्रमुख नेताओं ने अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि वह अमेरिका को करारा जवाब देंगे. इसके बाद शनिवार देर रात इराक के नॉर्थ बगदाद इलाके स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी गईं, जिसमें ईरान की भूमिका सामने आई. इसके बाद तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक के बाद एक ट्वीट्स से साबित हो रहा है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मु्हाने पर आ गया है, जहां हर वक्त आशंकाओं के बादल दिखते हैं.

Iran is talking very boldly about targeting certain USA assets as revenge for our ridding the world of their terrorist leader who had just killed an American, & badly wounded many others, not to mention all of the people he had killed over his lifetime, including recently…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

….hundreds of Iranian protesters. He was already attacking our Embassy, and preparing for additional hits in other locations. Iran has been nothing but problems for many years. Let this serve as a WARNING that if Iran strikes any Americans, or American assets, we have….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2020

They attacked us, & we hit back. If they attack again, which I would strongly advise them not to do, we will hit them harder than they have ever been hit before! https://t.co/qI5RfWsSCH — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 5, 2020

