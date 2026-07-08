US-Iran War: अमेरिका ने 80 ठिकानों पर हमला किया, क्या ईरान के साथ फिर शुरू होगी जंग?

US Airstrikes on Iran: कथित तौर पर युद्ध विराम की घोषणा के कई सप्ताह बाद भी अमेरिका और ईरान के बीच सबकुछ सही नहीं चल रहा है. पश्चिम एशिया (Middle East) में एक बार फिर तनाव खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है. बुधवार की रात को अमेरिका ने ईरान पर कई बार एयरस्ट्राइक की. इससे पहले तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर 3 कॉमर्शियल जहाजों को निशाना बनाया था.वहीं, कॉमर्शियल जहाजों पर ईरान के इस हमले पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने एयरस्ट्राइक का यह कदम उठाया. ईरानी मीडिया के मुताबिक, देश के दक्षिणी हिस्से में कई जगहों पर धमाकों की आवाज सुनी गई है. खबरों के मुताबिक, अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप, बंदर अब्बास और सीरिक को निशाना बनाया.

वहीं, अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड CENTCOM)ने सोशल मीडिया हैंडल पर तेहरान पर एयरस्ट्राइक की जानकारी दी. साथ ही कहा कि उनके सैन्य बल ने ईरान के खिलाफ ताकतवर स्ट्राइक्स लॉन्च की है. उसने बताया कि ईरान ने जो कॉमर्शियल जहाजों पर हमला किया है. ऐसे में उसकी उसे भारी कीमत चुकानी होगी. यहां पर बता दें कि मंगलवार (07 जून, 2026) को डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से तेल प्रतिबंधों में दी गई उस छूट को रद्द कर दिया, जिसके तहत अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना किए बिना ईरानी ऊर्जा की खरीद की जा सकती थी. यह कदम होर्मुज जलडमरूमध्य में कॉमर्शियल जहाजों पर हमलों के बाद ईरान पर नए अमेरिकी सैन्य हमलों और दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) के तहत युद्धविराम पर सहमति बनने के कुछ हफ़्तों बाद उठाया गया है.

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वहीं, जनरल लाइसेंस रद्द करने की घोषणा करते हुए एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि जैसा कि राष्ट्रपति ट्रंप और प्रशासन ने बार-बार कहा है. ईरान के साथ लागू समझौता ज्ञापन पूरी तरह से कामकाज/प्रदर्शन पर आधारित है. ईरान को तभी फायदा होगा जब वे अच्छा व्यवहार दिखाएंगे. यह छूट जून के आखिर में दी गई थी और मूल रूप से 21 अगस्त तक 60 दिनों के लिए लागू रहनी थी.इससे पहले दिन में अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान की कार्रवाई को गैर-जरूरी और खतरनाक भी बताते हुए इसकी निंदा की और इसे युद्धविराम का स्पष्ट उल्लंघन बताया.

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