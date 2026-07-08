US Iran Conflict: अमेरिका-ईरान तनाव फिर चरम पर! ट्रंप ने तोड़ी सीजफायर डील; होर्मुज स्ट्रेट पर मंडराया खतरा

Trump Ends Iran Ceasefire: अमेरिका और ईरान के बीच पश्चिम एशिया में शांति के लिए 17 जून को डील हुई थी, लेकिन एग्रीमेंट पूरा होने से पहले ही US प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे खत्म करने का एलान कर दिया.

इस एलान के साथ ही होर्मुज स्ट्रेट, जो एक बड़ा समुद्री रास्ता है, एक बार फिर खतरे में पड़ गया है. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ सीजफायर डील खत्म हो गई है. ट्रंप ने यह बयान तुर्की के अंकारा में NATO समिट 2026 में दिया. ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ बातचीत समय की बर्बादी है.

US के ईरान पर हमले के बाद ट्रंप ने यह बयान दिया

US प्रेसिडेंट ट्रंप का यह बयान US के मंगलवार देर रात ईरान पर नए हमले करने के बाद आया है. इस हमले से पूरे वेस्ट एशिया में फिर से तनाव बढ़ गया है. US हमले के जवाब में ईरान ने बहरीन, कुवैत और दूसरे खाड़ी देशों में US मिलिट्री बेस पर नए हमले किए. ट्रंप ने NATO चीफ मार्क रूट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीजफायर खत्म करने का ऐलान किया.

🚨 #BREAKING Trump declaring the ceasefire with Iran is “OVER” calling them “sick, vicious, violent liars” and saying he doesn’t want to deal with them. The same man who bombed their ports and towers is now playing the victim. Classic empire tantrum when the resistance hits… pic.twitter.com/QLc8JyjhbQ — HUSSEIN (@PulseOrbit) July 8, 2026

एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि क्या सीज़फ़ायर खत्म हो गया है, जिस पर ट्रंप ने लाइव ब्रॉडकास्ट में जवाब दिया मेरे लिए, मुझे लगता है कि यह खत्म हो गया है. मैं ईरानियों से डील नहीं करना चाहता. वे बुरे लोग हैं, वे बीमार लोग हैं. उन्हें बीमार लोग लीड कर रहे हैं, और वे खतरनाक, हिंसक लोग हैं.

US ने ईरान पर इतना बड़ा हमला क्यों किया?

ट्रंप ने कहा हमने कल रात ईरान पर एक खतरनाक और बड़ा हमला किया. हमने उन्हें अपना अंतिम संस्कार करने का समय दिया, लेकिन इसके बजाय, उन्होंने कल जहाजों पर रॉकेट दागना शुरू कर दिया. इसीलिए हमने कल रात उन पर बहुत ज़ोरदार हमला किया. ट्रंप ने इस मामले को खामेनेई के अंतिम संस्कार से जोड़ा; उनका छह दिन का अंतिम संस्कार अभी भी चल रहा है.

खामेनेई को 9 जुलाई को दफनाया जाएगा. अमेरिका के अनुसार, ईरान पर उसका हमला बदले की कार्रवाई थी, क्योंकि ईरान ने कथित तौर पर जलडमरूमध्य से गुजरने वाले तीन वाणिज्यिक जहाजों मार्शल द्वीप के झंडे वाले एम/टी अल रेकायत, सऊदी अरब के झंडे वाले एम/टी वेडियन, और लाइबेरिया के झंडे वाले एम/टी साइप्रस प्रॉस्पेरिटी को निशाना बनाया था.