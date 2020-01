वाशिंगटन/तेहरान. इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी सेना ने गुरुवार देर रात एयरस्ट्राइक कर ईरानी कमांडर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया. इससे ईरान और अमेरिका के बीच तनाव और बढ़ गया है. इस हमले का आदेश खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दिया था. अमेरिकी सेना ने आधिकारिक बयान में बताया है कि ईरानी कमांडर सुलेमानी को ड्रोन स्ट्राइक में मारा है. ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका को सीधे तौर पर धमकी देते हुए कहा है कि इस कृत्य का बदला लिया जाएगा. अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े तनाव के बीच तीसरा विश्वयुद्ध छिड़ने की सुगबुगाहट तेज हो गई है.

बगदाद में स्थित अमेरिकी दूतावास ने इराक में रह रहे सभी अमेरिकी नागरिकों को देश छोड़ कहीं दूर चले जाने की सलाह दे दी है. दूतावास ने अपील की है कि जितना जल्द हो सके अमेरिकी नागरिक हवाई अथवा सड़क मार्ग से किसी अन्य देश में चले जाएं. बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले के बाद इराक में मौजूद विद्रोही शिया आर्मी ने अपने लड़ाकों से जंग के लिए तैयार रहने की घोषणा कर दी है. इसके चलते इराक की आतंक निरोधी सेना को अमेरिकी दूतावास की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है.

कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. राजधानी तेहरान में हजारों लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ रैलियां कर रहे हैं. ईरान में तीन दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है. यूरोपियन यूनियन के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल ने इसकी निेंदा की है और कहा है कि ईरान पर हिंसा रूकनी चाहिए.

#BREAKING 'Precision drone strike' killed Iran commander Soleimani in Baghdad: US defence official pic.twitter.com/IuMNAfYChZ

— AFP news agency (@AFP) January 3, 2020