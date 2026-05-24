क्या अमेरिका की शर्त मान गया ईरान? कुछ घंटों में सामने आ सकती है खुशखबरी; मार्को रुबियो का बड़ा दावा

US Iran Talks: US और ईरान के बीच चल रही बातचीत को लेकर एक ज़रूरी जानकारी सामने आई है. US के सेक्रेटरी ऑफ़ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा है कि अगले कुछ घंटों में ईरान को लेकर अच्छी खबर आ सकती है. रुबियो भारत के चार दिन के ऑफिशियल दौरे पर हैं. विदेश मंत्री एस. जयशंकर के साथ एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रुबियो ने कहा कि पिछले 48 घंटों में बातचीत में प्रोग्रेस हुई है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट को लेकर कोई हल निकल सकता है. रुबियो का यह बयान US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि वॉशिंगटन और तेहरान एक डील को फाइनल करने के करीब हैं.

सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

ट्रंप ने अपने ट्रुथआउट सोशल मीडिया अकाउंट पर US-ईरान की संभावित डील के बारे में जानकारी शेयर की. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच जंग खत्म करने और होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने के लिए बातचीत अपने आखिरी स्टेज में पहुंच गई है. ट्रंप ने कहा कि एग्रीमेंट के आखिरी पॉइंट्स पर अभी चर्चा हो रही है और जल्द ही इसकी घोषणा की जा सकती है. हालांकि, उन्होंने यह साफ नहीं किया कि डील में और कौन सी शर्तें शामिल होंगी.

यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने के लिए मान गया है ईरान-न्यूयॉर्क स्टॉक में दावा

न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ईरान अपने हाईली एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक को छोड़ने के लिए मान गया है. US अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि ईरान अपने बहुत ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को हटाने के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, इस मुद्दे पर अगले 30 से 60 दिनों में डिटेल में बातचीत होगी.

US लंबे समय से चाहता है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सीमित करे. हालांकि, बाद में ईरान के एक सीनियर अधिकारी ने इस दावे से इनकार किया. रॉयटर्स से बात करते हुए, अधिकारी ने कहा कि जो शुरुआती समझौता हो रहा है, उसमें न्यूक्लियर मुद्दा शामिल नहीं है. उन्होंने साफ किया कि ईरान अपने बहुत ज़्यादा एनरिच्ड यूरेनियम को देश से बाहर भेजने के लिए सहमत नहीं हुआ है.

इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी (IAEA) के मुताबिक, ईरान के पास अभी लगभग 400 kg यूरेनियम है जो 60 परसेंट तक एनरिच्ड है, जिसे हथियार-ग्रेड लेवल के बहुत करीब माना जाता है.

ब्रिटेन का कहना है कि ईरान को होर्मुज स्ट्रेट खोलना होगाब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टॉर्मर ने कहा है कि US और ईरान के बीच किसी भी समझौते में बिना किसी शर्त या रोक के होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से खोलना शामिल होना चाहिए. स्टार्मर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि वह US और ईरान के बीच समझौते की दिशा में हुई प्रगति का स्वागत करते हैं. उनके अनुसार, ऐसे समझौते से संघर्ष खत्म हो जाना चाहिए और होर्मुज जलडमरूमध्य पूरी तरह से फिर से खुल जाना चाहिए. स्टार्मर ने यह भी कहा कि ईरान को कभी भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए.