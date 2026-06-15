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अमेरिका-ईरान युद्ध के खत्म होने से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव

Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता हो गया है. जिसकी वजह से ग्लोबल तेल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है.

By: Sohail Rahman | Published: June 15, 2026 7:34:45 AM IST

कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट
कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट


Crude Oil Price: अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है. दरअसल, 28 फरवरी, 2026 से शुरू हुई जंग अब लगभग 107 दिनों के बाद दोनों देश दुश्मनी खत्म करने के लिए शांति समझौते पर सहमत हो गए हैं. इस घोषणा के बाद इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की गिरावट देखने को मिल रही है. टकराव खत्म होने और शांति समझौते की बात सामने आने के बाद तेल की सप्लाई में रुकावट का डर खत्म होता हुआ नजर आ रहा है. जिसकी वजह से इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कीमतों में बड़ी कमी देखने को मिल रही है.

इस शांति समझौते के सामने आने के बाद भारत में भी आम जनता के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या इसका असर भारत में भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर पड़ेगा. बहरहाल इसका जवाब अब आने वाले दिनों में ही मिल पाएगा.

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कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट

आज यानी सोमवार (15 जून, 2026) को एशियाई ट्रेडिंग के दौरान कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली है. वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) क्रूड की कीमत 4.39 प्रतिशत गिरकर 81.15 डॉलर प्रति बैरल हो गई. ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स में लगभग 4 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 84 डॉलर के स्तर से नीचे आ गया, जो पहले 87 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर हुआ कता था. यह गिरावट ठीक उसी समय हुई जब यह घोषणा की गई कि अमेरिका और ईरान टकराव खत्म करने और सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई रोकने के समझौते पर पहुंच गए हैं.

यह भी पढ़ें – ट्रम्प की धमकी गई तेल लेने! भारत जमकर खरीद रहा रूस से क्रूड ऑयल, रिफाइन कर अमेरिका को ही…

ट्रंप ने क्या कहा?

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी रविवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल के माध्यम से इस समझौते की पुष्टि की. जिसमें ट्रंप ने कहा कि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो गया है. सभी को बधाई. इसके अलावा, ट्रंप ने आगे घोषणा की कि दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य ( Strait of Hormuz) को फिर से खोल दिया जाएगा और अमेरिकी नौसेना की नाकाबंदी हटा ली जाएगी.

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव

हालांकि, सोमवार सुबह कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट का असर भारत में देखने को नहीं मिला है. भारत में सरकारी तेल कंपनियों ने आज यानी सोमवार (15 जून, 2026) को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया है.

यह भी पढ़ें – Iran US peace agreement: ‘अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेकेंगे’, काली चादरों में सड़कों पर उतरीं ईरानी औरतें; विदेश मंत्री को बोल दिया घुसपैठिया

देश के प्रमुख शहरों में पेट्रोल-डीजल की कीमत

  • दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹102.12 प्रति लीटर और डीजल की कीमत ₹95.20 प्रति लीटर है.
  • मुंबई में पेट्रोल ₹111.21 प्रति लीटर और डीजल ₹97.83 प्रति लीटर पर उपलब्ध है.
  • कोलकाता में पेट्रोल ₹113.51 प्रति लीटर और डीजल ₹99.02 प्रति लीटर पर बिक रहा है.
  • चेन्नई में पेट्रोल की कीमत ₹107.77 प्रति लीटर और डीज़ल की कीमत ₹99.55 प्रति लीटर बनी हुई है.

Tags: Donald Trumphome-hero-pos-6US iran war
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