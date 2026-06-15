अमेरिका-ईरान डील पर इजराइल की बगावत, अमेरिका के खिलाफ लिए 2 बड़े फैसले; कहा-हम इस डील में…

US-Iran Deal: लंबी बातचीत के बाद, US और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं. इस पर 19 जून को जिनेवा में पाकिस्तानी मध्यस्थता में साइन किया जाएगा. फ्रेमवर्क पर सहमति बनने के बाद से, खाड़ी देशों और दुनिया भर के नेता दोनों देशों को बधाई दे रहे हैं और भविष्य में शांति की उम्मीद कर रहे हैं. हालाँकि इस झगड़े के केंद्र और सोर्स देश, इज़राइल के प्रधानमंत्री ने अभी तक इस मामले पर कोई कमेंट नहीं किया है.

रविवार को, इज़राइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इंस्टाग्राम पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एक मैसेज पोस्ट किया. इसका ईरान के साथ हो रहे सीज़फ़ायर एग्रीमेंट या लेबनान में चल रहे झगड़े से कोई लेना-देना नहीं था. उन्होंने बस ट्रंप को उनके 80वें जन्मदिन पर बधाई देते हुए एक मैसेज लिखा.

नेतन्याहू ने इस एग्रीमेंट (मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग) पर पब्लिकली कोई कमेंट नहीं किया है. उनकी सरकार में दूसरे लोगों ने इस एग्रीमेंट की आलोचना करते हुए कहा है कि यह इज़राइल और पूरी आज़ाद दुनिया के लिए बुरा है और उनकी सुरक्षा पक्की नहीं करता है.

US रिफ्यूलिंग प्लेन हटाने का ऑर्डर

पिछले महीने इज़राइल एयरपोर्ट अथॉरिटी ने चेतावनी दी थी कि बेन-गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर US रिफ्यूलिंग प्लेन की लगातार मौजूदगी से 2.4 मिलियन से ज़्यादा फ़्लाइट टिकट कैंसिल हो सकते हैं. हालांकि फ्रेमवर्क की रिपोर्ट सामने आने के बाद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिरी रेगेव ने रविवार को प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से इन प्लेन को हटाने की रिक्वेस्ट की.

हम इस डील का हिस्सा नहीं हैं – इतामार बेन ग्वीर

इज़राइल के नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामार बेन ग्वीर ने इस मामले पर सबसे पहले कमेंट किया, उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा, “ट्रंप का एग्रीमेंट हमें बांधता नहीं है… हम इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं हैं. यह हमारी सिक्योरिटी की गारंटी नहीं देता है. हमें हिज़्बुल्लाह के खात्मे से कम किसी चीज़ पर समझौता नहीं करना चाहिए. हमें उस ज़मीन के एक इंच से भी पीछे नहीं हटना चाहिए जिस पर हमारे सैनिकों ने कब्ज़ा किया है और टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से आजाद कराया है.”

नेतन्याहू के इन दो मिनिस्टरों के बयानों से लगता है कि इज़राइल ने ट्रंप के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बगावत कर दी है. अगर इज़राइल लेबनान पर अपने हमले नहीं रोकता और अपने सैनिकों को वापस नहीं बुलाता, तो सीज़फ़ायर का कोई मतलब नहीं होगा. ईरान ने साफ़ कर दिया है कि वह हिज़्बुल्लाह को नहीं छोड़ेगा.