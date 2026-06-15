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US-Iran Deal: शांति समझौता हुआ पूरा! खत्म हुआ ईरान-अमेरिका का युद्ध; 24 घंटे में खुल जाएगा होर्मुज

US-Iran War End: फरवरी में शुरू हुआ अमेरिका और ईरान का युद्ध अब चार महीने बाद खत्म होने वाला है. दोनों देश 19 जून को स्विट्जरलैंड में अंतिम समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे. इसके बाद होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) भी फिर से खोल दिया जाएगा.

By: Preeti Rajput | Published: June 15, 2026 6:27:37 AM IST

खत्म हुआ ईरान-अमेरिका का युद्ध
खत्म हुआ ईरान-अमेरिका का युद्ध


Strait of Hormuz Reopening: अमेरिका और ईरान का युद्ध खत्म होने वाला है. इसका ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किया है. युद्ध खत्म होने पर आधिकारिक तौर पर साइन 19 जून को होने वाले हैं. इस दौरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी वापस पूरी तरह खुल जाएगा. यह भारत के लिए सबसे अहम जलमार्ग है. दरअसल, दोनों देशों के बीच फरवरी में संघर्ष शुरू हुआ था, जिसके असर पूरी दुनिया की तेल स्पलाई पर पड़ता हुआ नजर आया.

शहबाज शरीफ ने किया दावा 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दावा किया कि ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता हो गया है. जिसमें लेबनान भी शामिल है. पाकिस्तान के मुताबिक, अमेरिका और ईरान युद्ध को पूरी तरह खत्म करने के लिए सहमत हो चुके हैं. वहीं  होर्मुज स्ट्रेट को खोलने पर भी समझौता हो गया है. युद्ध शुरू होने के तीन महीने महीने बाद इस समझौता से पूरी दुनिया को बड़ी राहत मिली है. 

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इस दिन होंगे समझौते पर साइन

शहबाज शरीफ ने कहा कि ‘शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में समझौते पर साइन किए जाएंगे. हालांकि, होर्मुज सभी तरह के यातायात  के लिए कब खुलेगा, अभी ये साफ नहीं हुआ है’. अमेरिका ने कहा था कि होर्मुज के वापस खुलते पर वह ईरान के बंदरगाहों पर लगाई गई नाकेबंदी में थोड़ी नरमी बरतेगा. ताकी ईरान तेल बेच सके और अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके. 

ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान 

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, “इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान के साथ डील अब पूरी हो गई है.” “सभी को बधाई! मैं होर्मुज स्ट्रेट को टोल फ्री खोलने की पूरी मंज़ूरी देता हूँ, और साथ ही, यूनाइटेड स्टेट्स नेवल ब्लॉकेड को तुरंत हटाने की भी मंज़ूरी देता हूँ. दुनिया के जहाज़ों, अपने इंजन चालू करो. तेल बहने दो!”

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