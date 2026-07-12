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US Iran Conflict: अगर ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या हुई तो क्या करेगा अमेरिका? किसके हाथ होगी कमान और क्या होंगे विकल्प

US Iran Conflict: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कहा था कि उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री को निर्देश दिए हैं कि अगर तेहरान उन्हें मारने की अपनी पुरानी धमकियों को पूरा करता है, तो वे ईरान पर ऐसे लेवल पर हमला करें जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.

By: Shristi S | Published: July 12, 2026 10:58:58 AM IST

अगर ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या हुई तो क्या करेगा अमेरिका?
अगर ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या हुई तो क्या करेगा अमेरिका?


Trump Warning to Iran: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस हफ़्ते की शुरुआत में कहा था कि उन्होंने अमेरिकन मिलिट्री को निर्देश दिए हैं कि अगर तेहरान उन्हें मारने की अपनी पुरानी धमकियों को पूरा करता है, तो वे ईरान पर ऐसे लेवल पर हमला करें जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा होगा.

उनकी यह बात तब आई जब ईरान के मारे गए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में शोक मनाने वाले लोग ट्रंप और इज़राइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की मांग वाले पोस्टर और बैनर पकड़े हुए थे.

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ट्रंप बनाम मोजतबा खामेनेई

ट्रंप ने शनिवार को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि ईरान ने उन्हें मारने या मारने की कोशिश करने की धमकी दी है. उन्होंने आगे कहा कि 1,000 मिसाइलें तैयार हैं और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ़ ईरान पर निशाना साध रही हैं, और अगर ईरानी सरकार अपनी धमकी पर कार्रवाई करती है, तो हज़ारों और मिसाइलें तुरंत दागी जाएंगी.

कुछ घंटों बाद, ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर, मोजतबा खामेनेई ने कहा कि ईरानी उनके पिता की हत्या का बदला लेना जारी रखेंगे. उन्होंने सरकारी टेलीविजन पर दिखाए गए अपने भाषण में कहा हम आपके और इन दोनों युद्धों के सभी शहीदों के खून का बदला इन अपराधी और शर्मनाक हत्यारों से लेने का वादा करते हैं. यह बदला हमारे देश की इच्छा है और इसे ज़रूर पूरा किया जाना चाहिए.

अगर ईरान ट्रंप को निशाना बनाता है तो क्या होगा?

US सरकार के पास ऐसा कोई ऑटोमैटिक या पहले से मंज़ूर सिस्टम नहीं है जिससे किसी प्रेसिडेंट की हत्या होने पर मिलिट्री जवाबी कार्रवाई हो सके. अगर ट्रंप मारे जाते हैं, तो 25वें अमेंडमेंट और 1947 के प्रेसिडेंशियल सक्सेशन एक्ट के तहत सत्ता उनके वारिस को मिल जाएगी. उस स्थिति में, वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस तुरंत कमांडर-इन-चीफ बन जाएंगे और उनके पास किसी भी मिलिट्री जवाब पर फैसला करने का अधिकार होगा.

वेंस तब ट्रंप द्वारा बताए गए एक्शन को करने का विकल्प चुन सकते हैं. हालांकि, वह उन निर्देशों का पालन न करने या अलग तरह से जवाब देने का भी फैसला कर सकते हैं. न्यूज़ एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट में कहा कि US के पास न्यूक्लियर अटैक या वॉशिंगटन को तबाह करने वाली किसी दूसरी बड़ी आपदा जैसी स्थितियों से निपटने के लिए सरकार को जारी रखने के डिटेल्ड प्लान भी हैं. हालांकि, रिपोर्ट के मुताबिक, उन प्लान में प्रेसिडेंट की मौत के बाद तुरंत जवाबी हमला करना शामिल नहीं है, भले ही प्रेसिडेंट ने पहले मिलिट्री को ऐसे एक्शन के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया हो.

‘अगर मैं मारा गया, तो ईरान पर न्यूक कर दो’- ट्रंप

रेवेन रॉक: द स्टोरी ऑफ़ द U.S. गवर्नमेंट्स सीक्रेट प्लान टू सेव इटसेल्फ़ — व्हाइल द रेस्ट ऑफ़ अस डाई के लेखक गैरेट एम ग्रैफ़ ने AP को बताया कि, अपनी मौत की स्थिति में मिलिट्री के लिए स्थायी निर्देश छोड़ने के अलावा, ट्रंप वेंस से यह भी कह सकते हैं, कुछ ऐसा, अगर मैं मारा गया, तो ईरान पर न्यूक कर दो. उन्होंने आगे कहा कि ऐसा निर्देश ज़्यादा सही होगा और पूरी तरह से कानूनी होगा.

Tags: Donald TrumpUSUS Iran Conflict
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