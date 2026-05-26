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US Iran Conflict: अटैक हेलिकॉप्टर, माइंस और मिसाइलें…होर्मुज की जंग में US-ईरान कर रहे इन घातक हथियारों का इस्तेमाल

US Iran Conflict: हालिया संघर्ष में दोनों देशों ने आधुनिक और पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल तेज कर दिया है.

By: Shubahm Srivastava | Published: May 26, 2026 3:08:58 PM IST

अमेरिका-ईरान संघर्ष में इस्तेमाल हुए हथियार
अमेरिका-ईरान संघर्ष में इस्तेमाल हुए हथियार


Weapons Uses In US Iran Conflict: अमेरिका और ईरान के बीच ‘Strait of Hormuz’ में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है. इस समुद्री क्षेत्र का रणनीतिक महत्व बहुत बड़ा है, क्योंकि दुनिया के बड़े हिस्से का तेल इसी रास्ते से गुजरता है. हालिया संघर्ष में दोनों देशों ने आधुनिक और पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल तेज कर दिया है. अटैक हेलिकॉप्टर, समुद्री बारूदी सुरंगें और लंबी दूरी की मिसाइलें इस जंग के सबसे अहम हथियार बन चुके हैं. इन हमलों का असर केवल सैन्य मोर्चे तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था, तेल की कीमतों और अंतरराष्ट्रीय शिपिंग पर भी पड़ रहा है.

अटैक हेलिकॉप्टर बने अमेरिका की बड़ी ताकत

अमेरिका इस संघर्ष में मुख्य रूप से AH-64 Apache और AH-1Z Viper जैसे आधुनिक अटैक हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहा है. ये हेलिकॉप्टर कम ऊंचाई पर तेज गति से उड़ते हुए समुद्र और जमीन दोनों पर सटीक हमले करने में सक्षम हैं.

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अपाचे हेलिकॉप्टर हेलफायर मिसाइल, 30mm चेन गन और रॉकेट सिस्टम से लैस होता है. इसमें अत्याधुनिक नाइट विजन और टारगेटिंग सिस्टम मौजूद हैं, जिससे यह रात के समय भी प्रभावी हमला कर सकता है. अमेरिकी सेना और मरीन कॉर्प्स इन हेलिकॉप्टरों को युद्धपोतों से उड़ाकर ईरानी स्पीड बोट्स और माइन बिछाने वाले जहाजों को निशाना बना रहे हैं.

ईरान के पास भी कुछ हमलावर हेलिकॉप्टर हैं, लेकिन उनकी क्षमता अमेरिका की तुलना में सीमित मानी जाती है. इसलिए ईरान अधिकतर जमीन से दागे जाने वाले हथियारों और तेज गति वाली नावों पर भरोसा कर रहा है.

समुद्री बारूदी सुरंगों से बढ़ा खतरा

ईरान की सबसे प्रभावी रणनीतियों में समुद्री बारूदी सुरंगें यानी माइंस शामिल हैं. ईरान के पास हजारों समुद्री माइंस मौजूद हैं, जिनमें पारंपरिक कॉन्टैक्ट माइंस से लेकर आधुनिक सेंसर-आधारित माइंस तक शामिल हैं. ये माइंस पानी के नीचे छिपी रहती हैं और जहाज के पास पहुंचते ही विस्फोट कर सकती हैं.

ईरान छोटी नौकाओं और जहाजों की मदद से इन माइंस को समुद्र में बिछाता है. माहम सीरीज की माइंस को बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि वे मैग्नेटिक, एकॉस्टिक और प्रेशर सेंसर की मदद से सक्रिय होती हैं. एक अकेली माइन बड़े युद्धपोत या तेल टैंकर को भारी नुकसान पहुंचा सकती है.

अमेरिका इन माइंस को हटाने के लिए विशेष युद्धपोत, गोताखोर और माइंस काउंटरमेजर हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल कर रहा है. हालांकि माइंस हटाना बेहद जटिल और समय लेने वाला काम माना जाता है.

मिसाइलों से हो रहे लंबी दूरी के हमले

इस संघर्ष में मिसाइलें सबसे घातक हथियार बनकर उभरी हैं. ईरान के पास नूर, घदीर, खलीज फार्स और होर्मुज-1 व 2 जैसी एंटी-शिप मिसाइलें हैं. ये मिसाइलें तेज गति से उड़ती हैं और समुद्र की सतह के बेहद करीब रहकर लक्ष्य तक पहुंचती हैं, जिससे इन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है.

दूसरी तरफ अमेरिका Tomahawk, हार्पून, SM-6 और PrSM जैसी आधुनिक मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है. अमेरिकी युद्धपोत और डेस्ट्रॉयर इन मिसाइलों की मदद से ईरानी मिसाइल लॉन्च साइट्स, नौसैनिक अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं. दोनों देशों के बीच मिसाइल हमलों ने पूरे क्षेत्र में सैन्य तनाव को और बढ़ा दिया है.

दोनों देशों की अलग-अलग रणनीति

अमेरिका की रणनीति ईरान की नौसैनिक ताकत को कमजोर कर समुद्री रास्तों को सुरक्षित बनाए रखने की है. इसके लिए वह हेलिकॉप्टर, युद्धपोत और लंबी दूरी की मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है.

वहीं ईरान “एसिमेट्रिक वॉरफेयर” पर भरोसा कर रहा है. इसका मतलब है कि वह कम लागत वाले लेकिन प्रभावी हथियारों जैसे माइंस, स्पीड बोट्स और मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स के जरिए बड़े दुश्मन को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है. ईरान की रणनीति समुद्री यातायात को बाधित करने और दुश्मन पर लगातार दबाव बनाए रखने की है.

वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दिख रहा असर

होर्मुज की खाड़ी में बढ़ते तनाव का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. तेल टैंकरों के रूट बदलने लगे हैं, शिपिंग इंश्योरेंस महंगा हो गया है और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी जा रही है.

भारत जैसे देश भी इससे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि देश का बड़ा हिस्सा तेल आयात इसी समुद्री मार्ग से होता है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि संघर्ष और बढ़ता है, तो माइंस साफ करने और समुद्री मार्ग सामान्य करने में कई हफ्ते लग सकते हैं.

यह संघर्ष दिखाता है कि आधुनिक युद्ध में पुराने और नए दोनों तरह के हथियार अहम भूमिका निभाते हैं. हेलिकॉप्टर आसमान से हमला करते हैं, माइंस समुद्र के नीचे जाल बिछाती हैं और मिसाइलें लंबी दूरी से तबाही मचाती हैं.

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Tags: Anti-ship MissilesAttack HelicoptersNaval MinesStrait of Hormuz battleTomahawk MissileUS Iran Conflict
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