Home > विदेश > स्विट्जरलैंड में लगी भारत की लॉटरी! 60 दिनों में बदलने वाला है पूरा गणित; तेल के दाम में आएगी भारी गिरावट?

स्विट्जरलैंड में लगी भारत की लॉटरी! 60 दिनों में बदलने वाला है पूरा गणित; तेल के दाम में आएगी भारी गिरावट?

US Iran Deal:तेहरान को यह छूट US और ईरान के बीच 60-दिन के मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत मिली है. बदले में, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए शिपिंग में रुकावट न डालने का वादा किया है.

By: Divyanshi Singh | Published: June 23, 2026 1:25:28 PM IST

दुनिया को बेधड़क तेल बेचेगा ईरान
दुनिया को बेधड़क तेल बेचेगा ईरान


US Iran Deal: स्विट्जरलैंड में पहले राउंड की बातचीत के बाद US और ईरान कई मुद्दों पर शुरुआती समझौते पर पहुँच गए हैं. इनमें सबसे खास है ईरान को तेल बेचने के लिए दी गई 60-दिन की छूट. यह भारत के लिए ग्लोबल एनर्जी मार्केट और उसके संदर्भ में बहुत ज़रूरी है. भारत अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से काफ़ी तेल खरीदता था. हालाँकि, US के बैन के बाद इसमें कमी आई. ईरान को तेल एक्सपोर्ट में मिली छूट से भारत को भी फ़ायदा होने की उम्मीद है.

60-दिन का MoU

तेहरान को यह छूट US और ईरान के बीच 60-दिन के मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (MoU) के तहत मिली है. बदले में, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट के ज़रिए शिपिंग में रुकावट न डालने का वादा किया है. ईरान को यह छूट 60 दिनों के लिए मिलेगी, जिसका मतलब है कि वह 21 अगस्त तक कच्चा तेल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट बेच सकता है. यह फ़ैसला US के वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वेंस के यह कहने के कुछ ही घंटों बाद आया है कि स्विट्जरलैंड में चल रही बातचीत में “बहुत अच्छी प्रोग्रेस” हुई है.

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ट्रेज़री डिपार्टमेंट ने कौन सा लाइसेंस जारी किया है?

ट्रेज़री डिपार्टमेंट ने “ईरान जनरल लाइसेंस X” जारी किया है. इस लाइसेंस के तहत, ईरान से आने वाले कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और दूसरे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन, डिलीवरी और बिक्री 21 अगस्त तक की इजाज़त है. लाइसेंस के मुताबिक, ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन, बिक्री, डिलीवरी या अनलोडिंग से जुड़े सभी ज़रूरी लेन-देन, जिन पर पहले पाबंदियां लगी थीं, अब 21 अगस्त तक वैलिड रहेंगे.

भारत के लिए यह छूट क्यों ज़रूरी है?

भारत अपनी ज़रूरत का लगभग 85 परसेंट कच्चा तेल इम्पोर्ट करता है. ईरान को तेल की बिक्री में मिली छूट भारत के लिए भी ज़रूरी है. US-ईरान युद्ध ने दुनिया भर में तेल सप्लाई में रुकावट डाली, जिसका असर भारत पर भी पड़ा. अब, US द्वारा तेहरान को दी गई 60-दिन की छूट से भारत को काफ़ी फ़ायदा होने की उम्मीद है. US द्वारा ईरान पर पाबंदियां लगाने से पहले, भारत ईरानी तेल का एक बड़ा खरीदार था. 2019 में डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद, US ने ईरान पर पाबंदियां लगाईं, जिसके बाद भारत ने तेहरान से अपनी तेल खरीद कम कर दी. यूक्रेन युद्ध के बाद, भारत रूस के कच्चे तेल का एक बड़ा खरीदार बनकर उभरा है.

Tags: US Iran Deal
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