शादी के 5 महीने बाद खूनी खेल: अमेरिका में भारत के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, गर्लफ्रेंड को भेजी खौफनाक तस्वीर!

अमेरिका में एक भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपनी पत्नी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. पुलिस का आरोप है कि उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसे मौत के घाट उतार दिया और अगले ही दिन उसकी लाश की तस्वीर भारत में रह रही अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दी.

करीब 9 महीने तक चली लंबी और बारीकी से जांच के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. वह फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उसकी जमानत के लिए 5 मिलियन डॉलर (करीब 47 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि तय की गई है. अगर अदालत में उसका दोष साबित हो जाता है, तो उसे उम्रकैद की सजा हो सकती है.

आरोपी की पहचान 30 वर्षीय अविनाश नारने के रूप में हुई है, जो मूल रूप से तेलंगाना का रहने वाला है और अमेरिका में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करता है. अविनाश ने 5 जून 2025 को 27 वर्षीय रजिता सब्बिनेनी से शादी की थी.

शादी के महज 5 महीने बाद मिला पत्नी का शव

27 अक्टूबर 2025 को अविनाश ने खुद पुलिस को फोन किया और बताया कि उसकी पत्नी ने खुद को अंदर से बाथरूम में बंद कर लिया है और वह दरवाजा नहीं खोल रही है. जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ा, तो अंदर रजिता का शव पड़ा हुआ था. अविनाश ने पुलिस को गुमराह करने के लिए कहानी गढ़ी कि वह करीब 40 मिनट के लिए घर से बाहर गया था और जब वापस लौटा, तो पत्नी का कमरा अंदर से बंद मिला.

हालांकि, पुलिस ने जब अपार्टमेंट के ‘स्मार्ट लॉक’ और सुरक्षा प्रणाली के डिजिटल डेटा की जांच की, तो सच सामने आ गया. डेटा से साफ हुआ कि अविनाश के बाहर रहने के दौरान कोई भी दूसरा शख्स फ्लैट के अंदर नहीं आया था. इसके बाद पुलिस ने किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा हत्या किए जाने की आशंका को पूरी तरह खारिज कर दिया.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ हो गया कि रजिता की मौत गला घोंटने के कारण दम घुटने से हुई थी. इसके बाद पुलिस ने इसे पूरी तरह हत्या का मामला मानकर जांच आगे बढ़ाई.

शादी के बाद भी गर्लफ्रेंड से जुड़ा रहा अविनाश

पुलिस तफ्तीश में यह दिल दहला देने वाला सच सामने आया कि अविनाश का भारत में एक महिला के साथ पिछले कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था. इसी बीच उसने रजिता के साथ अरेंज मैरिज कर ली. पुलिस के मुताबिक, उसकी गर्लफ्रेंड उसकी शादी में भी शामिल हुई थी और शादी के बाद भी दोनों लगातार एक-दूसरे के संपर्क में थे.

मर्डर वाले दिन भी अविनाश ने अपनी गर्लफ्रेंड से कम से कम चार बार बात की थी. कड़ी पूछताछ में उसने खुद कबूल किया कि पत्नी की मौत के अगले दिन उसने रजिता के शव की तस्वीर अपनी गर्लफ्रेंड को भेजी थी.

चैट से खुला राज

जांच के दौरान पुलिस ने रजिता और अविनाश के बीच के व्हाट्सएप चैट और मैसेज रिकवर किए. इन मैसेजेस से पता चला कि रजिता अक्सर शिकायत करती थी कि उसका पति जो ड्रिंक्स बनाता है, उनका स्वाद बहुत कड़वा होता है.

अपनी मौत वाले दिन भी रजिता ने अविनाश को मैसेज किया था कि उसके पति ने जो ‘स्मूदी’ बनाई है, उसका स्वाद किसी कड़वी दवाई या कफ सिरप जैसा लग रहा है. वहीं, जब पुलिस घटना के दिन घर पहुंची थी, तो अविनाश ने यह दावा किया था कि उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं थी और शायद कफ सिरप पीने के बाद चक्कर आने से वह बाथरूम में गिर गई.

रजिता की मौत के बाद, पुलिस ने कई महीनों तक डिजिटल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल्स और अन्य पुख्ता सबूत जुटाए. आखिरकार, जुलाई 2026 में अविनाश से दोबारा कड़ी पूछताछ की गई और उसे सोची-समझी हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया.