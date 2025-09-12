Home > विदेश > पहले काटा सर..फिर कूड़ेदान में डाला, अमेरिका में भारतीय मैनेजर की दर्दनाक हत्या; देख ट्रंप भी दंग

US Chandra Nagamallaiah murder case: अमेरिका में एक भारतीय मैनेजर पर उसके कर्मचारी ने कुल्हाड़ी से हमला कर उसका सिर काट दिया.

By: Divyanshi Singh | Last Updated: September 12, 2025 12:20:09 PM IST

police arrested CobosMartinez at the scene (X)

Dallas beheading Incident: राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के करीबी और कंजरवेटिव नेता चार्ली किर्क के हत्या के बाद से अमेरिका से एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है.अमेरिका में एक भारतीय व्यक्ति की उसके मैनेजर ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि मोटल में वॉशिंग मशीन को लेकर दोनों के बीच मामूली विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया. मैनेजर की पत्नी और बेटी ने आरोपी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नाकाम रहे.

आरोपी कर्मचारी की पहचान योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज (Yordanis Cobos-Martín ) के रूप में हुई है. जिसकी उम्र 37 साल बताई जा रही है.उसे जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. मृतक की पहचान कर्नाटक निवासी चंद्र नागमल्लैया (Chandra Nagamallaiah)के रूप में हुई है. नागमल्लैया की उम्र 50 साल बताई गई है। नागमल्लैया आरोपी का मैनेजर था.

क्या था मामला?

जानकारी के अनुसार घटना बुधवार को हुई तब मैनेजर चंद्र नागमल्लैया और कर्मचारी योर्डानिस कोबोस-मार्टिनेज एक मोटल में थे. मैनेजर ने कर्मचारी योर्डानिस से टूटी हुई वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल न करने को कहा. योर्डानिस इस बात से नाराज हो गया कि मैनेजर ने उसे सीधे तौर पर बताने के बजाय किसी दूसरे कर्मचारी से यह बात कहलवाई.

इसके बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी उठाकर अपने मैनेजर पर कई बार हमला किया. बताया जा रहा है कि नागमल्लैया ने पार्किंग के रास्ते ऑफिस की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसका पीछा किया और उसकी हत्या कर दी.

पत्नी और बेटे ने की रोकने की कोशिश

आवाज़ सुनकर नागमल्लैया की पत्नी और 18 वर्षीय बेटा ऑफिस से बाहर आए और कर्मचारी को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने दोनों को धक्का दे दिया. इसके बाद आरोपी ने मैनेजर के शरीर पर कुल्हाड़ी से कई वार किए और उसका सिर काट दिया, जिसके बाद उसने कटे हुए सिर को लात मारकर शरीर से दूर धकेल दिया.

वायरल हो रहा है वीडियो

अमेरिका में सोशल मीडिया पर इसका वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिसमें कर्मचारी नागमल्लैया का कटा हुआ सिर उठाकर कूड़ेदान में ले जाता दिख रहा है. जब कर्मचारी खून से लथपथ कुल्हाड़ी लेकर कूड़ेदान वाले इलाके से बाहर आ रहा था, तभी पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

भारतीय दूतावास ने कही ये बात

अमेरिका स्थित भारतीय दूतावास ने नागमल्लैया की मौत पर दुख जताया और कहा कि नागमल्लैया की बेरहमी से हत्या की गई है. दूतावास ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, “हम पीड़ित परिवार के संपर्क में हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं. आरोपी पुलिस हिरासत में है. हम हर मामले पर कड़ी नज़र रख रहे हैं.”

