VIDEO: कार हिली, गोलियां चलीं…ट्रंप के एजेंट ने 3 फायर में महिला को उतारा मौत के घाट, अमेरिका में बवाल!

United States News: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवान देश से बाहर ही नहीं बल्कि देश के भीतर अंदर भी बेखौफ गोली चला रहे हैं. अमेरिका में कौन किस तरह से कानूनी रुप से रह है कि नहीं. यह मैनेस करने वाली यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) के एक एजेंट ने जांच अभियान के दौरान दक्षिण मिनियापोलिस में एक 37 साल की महिला को गोली मार दी. जिससे महिला की मौत हो गई हैं. इस घटना के बाद फेडरल अधिकारियों और स्थानीय अधिकारियों के बड़े विवाद ने जन्म ले लिया है.

अमेरिका में विरोध जारी

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी सरकार के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि “महिला ने गाड़ी अधिकारियों पर चढ़ाने की कोशिश की थी. जिसके बाद एजेंट ने खुद को बचाने के लिए (सेल्फ डिफेंस) के लिए गोली चलाई. हालांकि स्थानीय नेताओं ने वीडियो फुटेज के आधार पर इस सफाई को खारिज कर दिया गया है और जांच की मांग की गई है.“

मिनियापोलिस पुलिस ने दी घटना की जानकारी

7 जनवरी की सुबह करीब साढ़े नौ बजे ईस्ट 34वीं स्ट्रीट और पोर्टलैंड एवेन्यू के गोलीबारी शुरू हुई. मारी गई महिला की पहचान रेनी निकोल गुड के रूप में हुई है. मिनियापोलिस पुलिस ने जानकारी देते हुए कहा कि उसके सिर पर गोली लगी थी. अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया है. FOX 9 को दिए बयान में ICE ने कहा कि अधिकारी जानकारी देते हुए कहा कि अधिकारी एक टारगेटेड अभियान चला रहे थे. जब प्रदर्शकारियों ने उन्हें रोक दिया. बयान में कहा गया, “इन हिंसक दंगाइयों में से एक ने हमारे कानून प्रवर्तन अधिकारियों को जान से मारने कोशिश की. उसने उन्हें कुचलना चाहा, यह घरेलू आतंकवाद का एक काम है.”

🚨 Videos don’t lie. So here is slow-motion footage shows ICE agents illegally detaining a U.S. citizen in Minneapolis… and shooting her as she tries to drive away. Watch closely: she never drove toward an agent. The agents attempted to aggressively force her out of her car… pic.twitter.com/RLk5Qrjbzb — Jesus Freakin Congress (@TheJFreakinC) January 7, 2026







घटना का वीडियो आया सामने

सामने आए फुटेज में दिखाया गया है कि कि ICE एजेंट मिनियापोलिस में एक U.S. नागरिक को गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में ले रहे हैं. और जब वह गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करती है, तो उसे गोली मार देते हैं. उसने कभी भी किसी एजेंट की तरफ गाड़ी नहीं चलाई. एजेंटों ने उसे जबरदस्ती उसकी कार से बाहर निकालने की कोशिश की, जबकि वह ट्रैफिक जाम नहीं कर रही थी, बल्कि, वह दूसरी गाड़ियों को निकलने दे रही थी. जब वह उनसे बचने के लिए पीछे हटी, तो उसने अपने पहिए अपने सामने वाले एजेंट से दूसरी तरफ घुमा लिए. फिर एक एजेंट अपनी बंदूक निकालकर उसकी कार के सामने झुक गया. जब वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, तो वह बर्फ पर फिसलने लगता है, शायद इसी वजह से पहली गोली चली.

एक नहीं लगातर चलाई गई तीन गोलियां

• पहली गोली: तब चली जब उसके पैर कार के किनारे थे, और वह बर्फ पर फिसल रहा था.

• दूसरी गोली: तब चली जब कार उसके पास कहीं नहीं थी.

• आखिरी गोली: तब चली जब वह पहले ही गाड़ी चलाकर जा रही थी.

उसने कभी किसी को मारने की कोशिश नहीं की. वह पूरे समय उनसे दूर जा रही थी. उन्होंने उसे गोली मारी क्योंकि वह गैर-कानूनी हिरासत से भागने की कोशिश कर रही थी और यह पहली बार नहीं है जब ICE ने सिर्फ़ गाड़ी चलाकर भागने की कोशिश करने वाले किसी व्यक्ति पर जानलेवा बल का इस्तेमाल किया है. यह बस पहली बार है जब हमारे पास वीडियो सबूत है.