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खूबसूरत पत्नी के रहते जवान इंटर्न से बनाता था संबंध, पत्नी ने टोका तो रातभर की घिनौनी हरकत; फिर क्यों सुबह बिछ गईं 7 लाशें

US Crime News: दस साल और पांच बच्चों के पिता बनने के बाद Kristopher Karolkiewicz फिर से इंटर्न के साथ धोखा कर रहे थे. पत्नी अमांडा को इस अफेयर के बारे में जानकारी थी.

By: JP Yadav | Published: July 31, 2026 8:29:36 PM IST

खूबसूरत पत्नी के रहते जवान इंटर्न से बनाता था संबंध, पत्नी ने टोका तो रातभर की घिनौनी हरकत; फिर क्यों सुबह बिछ गईं 7 लाशें
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अमेरिका के मिशिगन शहर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक पिता ने पहले तो अपनी पत्नी और 6 बच्चों की हत्या करने की फिर अपने जलते हुए घर में आत्महत्या करने से पहले एक युवा इंटर्न के साथ अफेयर किया था, जिसने परिवार की ‘हॉलमार्क मूवी’ जैसी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया. शुक्रवार (24 जुलाई, 2026) को सुबह के दौरान ग्रैंड हेवन टाउनशिप में 7,50,000 डॉलर की कीमत वाले घर में 47 साल क्रिस्टोफर  कैरोल्कीविज़, उनकी 39 वर्षीय पत्नी अमांडा ‘मैंडी’ कैरोल्कीविज़ और उनके 6 बच्चों की जान चली गई. इन सभी की उम्र   5 से 15 वर्ष के बीच थी.पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया है कि क्रिस्टोफर ने अमांडा और उनके बच्चों को गोली मारी है. इसके बाद घर में कई जगह आग लगाई और फिर खुद भी जान दे दी.

इस जानलेवा हमले से लगभग 6 साल पहले क्रिस्टोफर कैरोल्कीविज़ का अपने ऑफिस में एक काफी कम उम्र यानी जवान इंटर्न के साथ इमोशनल अफेयर था. यह बात उनकी पत्नी ने दो साल पहले रेडिट पर शेयर की गई पोस्ट्स में बताई थी. पत्नी अमांडा ने समुद्र किनारे बसे शहर ग्रैंड हेवन में अपनी ज़िंदगी को ‘हॉलमार्क मूवी में रहने जैसा’ बताया था और यह भी कहा था कि वह भी क्रिस्टोफर से कुछ ऐसे ही हालात में मिली थीं. अमांडा ने अपना दर्द बयां करते हुए लिखा था- ‘वह तलाकशुदा थे और मुझसे उम्र में बड़े थे.  उन्होंने बताया कि वही उम्र जो मेरी थी जब मैं इंटर्न थी, जबकि पति इंटर्न युवती के साथ रिश्ते में थे. 

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पति को खोने के डर से नहीं खत्म की शादी

अमांडा ने यह भी कबूल किया है कि वह अपनी शादी खत्म करना चाहती थीं, लेकिन पति क्रिस्टोफर को छोड़ने का ख्याल बहुत डरावना था. आखिरकार उन्होंने अपने छह बच्चों की खातिर शादी की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करने का फैसला किया. वर्ष 2024 की पोस्ट में उन्होंने लिखा- ‘मैं खुद से कहती रहती थी कि मैं अपने बच्चों से उतना ही प्यार करती हूं जितना अभी अपने पति से नफ़रत करती हूं. उन्हें कोई अंदाज़ा नहीं था. हमने सब ठीक होने का दिखावा किया.  साढ़े चार साल बाद हम काफी बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन एक अच्छी स्थिति में बने रहना अभी भी एक संघर्ष है.’ 

बच्चों और पत्नी को मारी थी गोली

शुक्रवार (24 जुलाी) सुबह ग्रैंड हेवन टाउनशिप में अपने घर पर 47 साल के क्रिस्टोफ़र कैरोल्कीविज़, उनकी 39 साल की पत्नी अमांडा ‘मैंडी’ कैरोल्कीविज़ और उनके छह बच्चे (उम्र 5 से 15 साल) मृत पाए गए. क्रिस्टोफ़र ने अमांडा और उनके बच्चों को गोली मारी, फिर घर में कई जगह आग लगाई और खुदकुशी कर ली.

पति के बात पर नहीं था अमांडा को भरोसा

उधर, क्रिस्टोफ़र का दावा था कि उनका इंटर्न के साथ अफ़ेयर कभी शारीरिक संबंध तक नहीं पहुंचा, लेकिन अमांडा ने कहा कि उन्हें उसकी बात पर कभी पूरा भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि सबूतों से ऐसा लगता है कि उनके बीच कभी शारीरिक संबंध नहीं बने, इसकी संभावना बहुत कम है. अमांडा ने बताया कि दोनों ने नशा-मुक्त जीवनशैली अपना ली थी और भले ही उन्हें अभी भी कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, फिर भी वह अपनी ज़िंदगी से खुश थीं.

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