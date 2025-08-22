भारत के एक नागरिक की वजह से अमेरिका ने किया बड़ा बदलाव, देख दंग रह गए दुनिया भर के लोग, मामला जान रह जाएंगे हैरान

US: अमेरिका ने एक ऐसा फैसला लिया है। जिससे दुनिया भर में हंगामा मच गया है। अमेरिका ने कमर्शियल ट्रक ड्राइवरों के लिए सभी वर्कर वीज़ा जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी है। यह घोषणा विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने की है। यह फैसला फ्लोरिडा में हुए एक भीषण सड़क हादसे के बाद लिया गया है। बता दें यह हादसा तब हुआ जब एक ट्रक सड़क पर यू-टर्न ले रहा था तभी एक तेज़ रफ़्तार कार ट्रक से सीधी टकरा गई। इस पूरे हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ट्रक चालक की पहचान हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है।

नागरिकों की सुरक्षा को लेकर उठाया कदम

फ्लोरिडा में हुए इस सड़क हादसे की वजह एक भारतीय नागरिक का अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश बताया जा रहा है। इस घटना के बाद अमेरिकी सरकार ने अवैध प्रवासियों द्वारा ट्रक चलाने से होने वाले खतरों पर चिंता जताई है और अमेरिकी नागरिकों की सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाए हैं।

मार्को रुबियो ने क्या कहा ?

फ्लोरिडा सड़क हादसे के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही वीज़ा को लेकर भी सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। बढ़ते दबाव को देखते हुए, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया है। उन्होंने कहा, “अमेरिकी सड़कों पर बड़े ट्रैक्टर-ट्रेलर चलाने वाले विदेशी ड्राइवरों की बढ़ती संख्या अमेरिकी लोगों की जान को खतरे में डाल रही है। इससे अमेरिकी ट्रक ड्राइवरों की आजीविका कम हो रही है।” इसीलिए रुबियो ने वाणिज्यिक ट्रक ड्राइवरों के लिए सभी वर्कर वीज़ा जारी करने पर तुरंत रोक लगा दी है।

अवैध रूप से अमेरिका में आया

ट्रक ड्राइवर की पहचान हरजिंदर सिंह के रूप में हुई है और बताया जा रहा है कि वह अवैध रूप से अमेरिका में घुसा था। फ्लोरिडा के राजमार्ग सुरक्षा और मोटर वाहन विभाग (FLHSMV) ने कहा कि सिंह ने 2018 में अवैध रूप से मैक्सिकन सीमा पार की और कैलिफ़ोर्निया में एक वाणिज्यिक ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त किया। विभाग ने कहा कि हरजिंदर लापरवाही से गाड़ी चला रहा था। दुर्घटना तब हुई जब वह गलत यू-टर्न लेने की कोशिश कर रहा था।

अब भारतीय ड्राइवर के साथ क्या होगा ?

अवैध प्रवासियों द्वारा अमेरिकी लोगों की जान लेने वाली इस दुर्घटना को लेकर काफी हंगामा हो रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया और घोषणा की कि सिंह को डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल में वर्क परमिट नहीं दिया गया था, लेकिन जो बाइडेन प्रशासन में उसे वर्क परमिट मिल गया। इस बीच, यह घोषणा की गई है कि ड्राइवर सिंह को अपने अपराध के लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद, उसे निर्वासित कर दिया जाएगा।