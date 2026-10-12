Florida Mother Case: क्रूज पर छुट्टियां मनाने गई मां, घर में अकेली थी दो महीने की बच्ची… कोर्ट में सामने आया दिल दहला देने वाला सच

US Mother Leaves Children Home Alone: समंदर की लहरों के बीच मां मना रही थी छुट्टियां, दूसरी तरफ घर में अकेले थे चार मासूम बच्चे. अमेरिका के फ्लोरिडा से सामने आए इस मामले ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. आरोप है कि 29 साल की एक महिला अपने चार बच्चों को, जिनमें से एक तो महज सिर्फ 2 महीने की थी, छोड़कर बहामास घूमने के लिए क्रूज पर चली गई. जब पुलिस वहां पहुंची, तो बच्चों की हालत और उन्हें जिस जगह पाया गया, उससे जुड़ी जानकारी ने मामले को और गंभीर बना दिया.

कौन है बच्चों को अकेला छोड़ने वाली मां?

ABC न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक, आरोपी महिला का नाम नताली बेलिज़ेयर है. उसके पति, लेदर बेज़ाइल ने पुलिस को फोन करके बच्चों के अकेले होने की सूचना दी. कपल की एक दो महीने की बेटी है, जबकि महिला के पिछली शादी से तीन और बच्चे हैं.

पुलिस के मुताबिक, लेदर ने बताया कि 24 सितंबर को, उसने नताली का एक WhatsApp पोस्ट देखा जिसमें क्रूज़ का टिकट दिखाया गया था. जांच के दौरान, पता चला कि महिला के पास बहामास के लिए तीन दिन के क्रूज़ के टिकट थे, जो 25 सितंबर को निकलने वाला था.

बच्चों को उनकी परदादी के पास छोड़ने का वादा किया

मामले में सामने आई जानकारी के मुताबिक, लेदर ने दावा किया कि उनकी आखिरी बातचीत के दौरान, नैटली ने कहा था कि वह बच्चों को उनकी परदादी के पास छोड़ रही है. परदादी ने पुलिस को यह भी बताया कि उस औरत ने कहा था कि वह बच्चों को उसके पास छोड़ देगी, लेकिन वह उन्हें कभी वापस नहीं लाई. जब लेदर घर पहुंचा, तो उसने खिड़की के पर्दे से टीवी चालू देखा और अंदर से बच्चों की आवाज़ें सुनीं. उसे शक था कि बच्चे घर में अकेले हैं, इसलिए उसने 911 पर कॉल करके पुलिस को बुलाया.

चार बच्चे बाथरूम में एक साथ मिले

पुलिस के कागज़ों के मुताबिक, मौके पर पहुंचे अधिकारियों को चारों बच्चे एक ही बाथरूम में मिले. इस घटना से बच्चों की देखभाल और सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई, खासकर इसलिए क्योंकि वहां एक नई जन्मी बच्ची थी जिसे लगातार देखभाल की ज़रूरत थी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहामास से लौटने के बाद नैटली को गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हालांकि, आरोपों और कोर्ट में साबित हुए तथ्यों के बीच अंतर को समझना ज़रूरी है. मामले में आखिरी न्यायिक नतीजे के बिना उन्हें दोषी नहीं ठहराया जा सकता.