Texas Flood छोड़िए…अब यहां 28 बच्चों को लील गया पानी, जानें किन जगहों पर बादलों ने बरसाया काल? Video आया सामने

US Flood: अमेरिका में बाढ़ कहर बनकर टूट रही है। वैसे तो 4 जुलाई को पूरे अमेरिका में जश्न का माहौल रहता है। इस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। लेकिन, 4 जुलाई के वीकेंड पर आई विनाशकारी बाढ़ ने कहर बरपा दिया। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 104 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें 28 बच्चे भी शामिल हैं। सबसे ज्यादा मौतें केर काउंटी में हुई हैं, जहां मशहूर समर कैंप ‘कैंप मिस्टिक’ समेत कई दूसरे कैंप हैं। बाढ़ में बहे लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है।

केर काउंटी के अधिकारियों ने बताया कि कैंप मिस्टिक में 27 बच्चों और काउंसलर की मौत हुई है। वे अपने केबिन में सो रहे थे। स्थानीय प्रशासन और स्वयंसेवक पेड़ों का मलबा हटाने और नदियों में तैर रहे शवों की तलाश में लगे हुए हैं। गांव की एक मां ने बताया कि उसका बेटा केबिन की खिड़की से तैरकर बाहर निकल गया, जबकि बेटी ने बहते पानी से बचने के लिए पहाड़ी की ओर भागकर अपनी जान बचाई।

टेक्सास हिल कंट्री में ग्वाडालूप नदी के किनारे स्थित इन केबिनों में बाढ़ का खतरा नहीं था। लेकिन, शुक्रवार तड़के आई अचानक बाढ़ ने न सिर्फ इन केबिनों को बहा दिया बल्कि सैकड़ों लोगों को भी नदी में बहा दिया। कई लोग पेड़ों से चिपके नजर आए, जो किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रहे। स्थिति काफी भयावह नजर आ रही है। नदी किनारे खेतों में जो दृश्य दिख रहे हैं, उनमें बिखरे हुए पेड़ों के ढेर, गद्दे, फ्रिज, कूलर और टूटी हुई नावें हैं। इन मलबे में कुछ यादें भी दफन हैं जैसे वॉलीबॉल, पारिवारिक तस्वीरें और टूटी हुई यादें।

