अमेरिका चुनाव में ईरान युद्ध के खिलाफ जनमत, अब भारत समेत 3 देशों पर मेहरबान हुआ तेहरान; होर्मुज पर लिया बड़ा फैसला

Amir Hayat Moghadam on Hormuz Strait: अमेरिका में हुए चुनाव के नतीजों को ईरान के साथ जारी युद्ध के विरोध से जोड़कर देखा जा रहा है. चुनाव के दौरान युद्ध और उसकी आर्थिक कीमत को लेकर अमेरिकी मतदाताओं की नाराजगी चर्चा में रही. ऐसे समय में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बड़ा फैसला किया है. ईरान ने भारत समेत चार देशों के व्यापारिक जहाजों को इस अहम समुद्री रास्ते से गुजरने की छूट दी है. ईरानी संसद की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी कमेटी के डिप्टी चेयरमैन आमिर हयात-मोघद्दाम के मुताबिक, भारत, चीन, इराक और कतर के जहाज अब इस रास्ते से आवाजाही कर सकते हैं. इस फैसले के पीछे भारत से दवाइयों की खरीद और चीन से राजनीतिक समर्थन जैसे हित भी जुड़े हैं.

भारत को क्यों मिली यह छूट?

आमिर हयात-मोघद्दाम ने मंगलवार को ईरानी स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी (ISNA) को दिए इंटरव्यू में बताया कि इन चार देशों को अलग-अलग कारणों से छूट दी गई है. उनके मुताबिक, भारत को यह सुविधा इसलिए दी गई है ताकि ईरान भारतीय जहाजों के जरिए दवाइयां मंगा सके. वहीं, चीन के जहाजों को रास्ता देने के पीछे बीजिंग से राजनीतिक समर्थन हासिल करने की रणनीति है.

उन्होंने बताया कि ईरान भारतीय और चीनी जहाजों से ट्रांजिट फीस वसूल रहा है, जबकि कतर के जहाजों को बिना किसी शुल्क के गुजरने दिया जा रहा है. हालांकि, इराकी जहाजों से फीस ली जाती है या नहीं, इस पर उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी.

भारत के लिए कितना अहम है होर्मुज स्ट्रेट?

भातर के लिए होर्मुज स्ट्रेट का खुला रहना ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद जरूरी है. भारत अपनी जरूरत का करीब 90 फीसदी कच्चा तेल आयात करता है. इसमें फिलहाल, लगभग 30 फीसदी तेल होर्मुज के रास्ते आता है. संघर्ष शुरू होने के बाद भारत ने रूस, अमेरिका, पश्चिम अफ्रीका और UAE से खरीद बढ़ाकर आयात के स्त्रोतों में विविधता लाने की कोशिश की है. हालांकि, LPG के मामले में निर्भरता अब भी काफी ज्यादा है. भारत का करीब 90 फीसदी LPG आयात इसी समुद्री रास्ते से गुजरता है. इसके अलावा कतर और UAE से होने वाला 50 फीसदी से अधिक LNG आयात भी इसी मार्ग पर निर्भर है. उर्वरकों के आयात के लिए भी यह रास्ता महत्वपूर्ण है.

यह समुद्री रास्ता दुनिया के लिए क्यों ज़रूरी है?

ईरान और ओमान के बीच मौजूद होर्मुज स्ट्रेट, दुनिया के सबसे ज़रूरी समुद्री ट्रेड रूट में से एक है. दुनिया भर में होने वाली समुद्री तेल सप्लाई का लगभग 25% यहीं से होकर गुज़रता है. ईरान के शिपिंग पर रोक लगाने के बाद, भारत ने लगातार इंटरनेशनल वॉटरवे में बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने और नेविगेशन की आज़ादी की मांग की है. यूरोपियन यूनियन के मुताबिक, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स नेवी ने जहाज़ों की आवाजाही के लिए एक सिस्टम बनाया है, जिसमें उन्हें अपने कार्गो और डेस्टिनेशन के बारे में बताना जरूरी है.

इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गनाइज़ेशन (IMO) के डेटा के मुताबिक, फरवरी में लड़ाई शुरू होने से लेकर अगस्त तक, मर्चेंट जहाज़ों पर कम से कम 70 हमले हुए, जिसमें 19 नाविक मारे गए. वेस्ट एशिया लड़ाई में जान गंवाने वाले 24 भारतीयों में पंद्रह नाविक शामिल हैं. हालांकि यह छूट भारत के लिए निश्चित रूप से राहत की बात है, लेकिन समुद्री ट्रैफिक को पूरी तरह से नॉर्मल करना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.