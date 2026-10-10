US Diesel Deal With Russia: अमेरिका अब रूस से लेगा डीजल, पर भारत नहीं खरीद सकता तेल! डोनाल्ड ट्रंप का अजीब दोगलापन

US Diesel Deal With Russia: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव 2026 के लिए मतदान 03 नवंबर को होना है, उससे पहले US में ईंधन की कीमतें कम करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ डीजल की बड़ी डील की है. बताया जा रहा है कि यह कदम US में अहम मिडटर्म चुनावों से पहले घरेलू ऊर्जा की कीमतें कम करने की राष्ट्रपति ट्रंप की कोशिश का हिस्सा है. US राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार (09 अक्टूबर, 2026) को रूस के साथ ऊर्जा आपूर्ति का एक बड़ा समझौता किया, जिसके तहत मॉस्को वैश्विक ऊर्जा बाजारों को लगभग 5 मिलियन टन डीजल ईंधन की आपूर्ति कर सकता है. हैरत की बात है कि भारत के रूस से तेल खरीदने पर अमेरिका सख्त रुख अपनाए हुए है.

यह डील रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर बातचीत के बाद सामने आई और इसके तुरंत बाद US ट्रेजरी ने एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया, जिससे अगले साल 7 अप्रैल तक रूसी डीजल खरीदने की अनुमति मिल गई. यह कदम US में अहम मिडटर्म चुनावों से पहले घरेलू ऊर्जा की कीमतें कम करने की ट्रंप की कोशिश का हिस्सा है. इन चुनावों में राष्ट्रपति की रिपब्लिकन पार्टी के खराब प्रदर्शन की आशंका है, क्योंकि महंगाई और खर्च उठाने की क्षमता को लेकर व्यापक चिंताएं हैं.

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘ट्रुथ सोशल’ पर एक पोस्ट में कहा- ‘मैंने अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत सफल बातचीत की है, जिसमें यह सहमति बनी है कि रूस तुरंत अमेरिकी और वैश्विक बाजार को 300,000 टन से अधिक डीजल ईंधन की आपूर्ति करेगा. नवंबर के महीने में 500,000 टन और उसके तुरंत बाद 1,000,000 टन की आपूर्ति करेगा. इसके अलावा, अपनी डीजल रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर रूस कुछ ही समय में 3,000,000 टन डीजल ईंधन की आपूर्ति करेगा.

100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के निर्देश का क्या होगा

रिपब्लिकन नेता ने यह भी कहा कि इस घोषणा से अमेरिकी और वैश्विक उपभोक्ताओं के लिए डीजल की कीमतों में तेजी से कमी आएगी. यह साफ़ नहीं है कि रूस के साथ हुई एनर्जी डील का ‘लिंडसे ओ. ग्राहम सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ़ 2026’ पर क्या असर पड़ेगा, जिसे पिछले महीने राष्ट्रपति ट्रंप ने मंज़ूरी दी थी. इस एक्ट का मकसद रूस की एनर्जी एक्सपोर्ट से होने वाली कमाई को कमज़ोर करना था. इसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप को उन देशों से आने वाले सामान पर 100% तक टैरिफ लगाने का निर्देश दिया गया था, जिन्होंने एक्ट के लागू होने से पहले के 12 महीनों में रूस से सबसे ज़्यादा तेल और गैस खरीदी थी.

बड़ा सवाल, रूस पर टैरिफ लगाए जाएंगे या नहीं?

माना जा रहा था कि इस कानून से भारत, चीन, अज़रबैजान, स्लोवाकिया और हंगरी जैसे पांच देश प्रभावित होंगे. यह बात इसलिए भी अहम है क्योंकि कानून के तहत राष्ट्रपति को रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 30 दिनों के भीतर टैरिफ लगाना है, जिसकी समय-सीमा 18 अक्टूबर को खत्म हो रही है. हालांकि, इस एक्ट में राष्ट्रपति ट्रंप को राष्ट्रीय हित में छूट देने का अधिकार भी है, जिसके तहत किसी देश को टैरिफ से बचाया जा सकता है. अमेरिका-रूस एनर्जी डील की घोषणा के बाद इस बात को लेकर कुछ अनिश्चितता पैदा हो गई है कि क्या टैरिफ लगाए जाएंगे या नहीं.

भारत को तेल एक्सपोर्ट में आई कमी

S&P ग्लोबल कमोडिटीज़ एट सी के आंकड़ों के मुताबिक, सितंबर में भारत को होने वाले रूसी समुद्री कच्चे तेल के एक्सपोर्ट में काफी कमी आई है. यह अगस्त की मात्रा से 59 प्रतिशत और सितंबर 2025 की मात्रा से 51 प्रतिशत कम है. एनर्जी मार्केट के जानकारों ने इस बात पर संदेह जताया है कि अमेरिका-रूस डील से ग्लोबल एनर्जी की कीमतें कम होंगी.

ऑयल मार्केट रिसर्चर रोरी जॉनस्टन ने X पर कहा कि अमेरिका ने रूस में बने डीज़ल पर से प्रतिबंध हटा लिए हैं और बदले में मॉस्को ने डीज़ल की उतनी ही कम मात्रा देने का वादा किया है, जितना वे अभी अपनी रिफाइनरियों में दिक्कतों के बावजूद एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं.

यूक्रेन को ट्रंप की घोषणा पर संदेह

यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने भी इस घोषणा पर संदेह जताया है. ज़ेलेंस्की ने X पर एक पोस्ट में कहा- ‘रूस के साथ तनाव कम करने के किसी साफ़ और स्थायी समझौते के बिना रूस पर लगी पाबंदियों में कोई भी ढील देना साफ़ तौर पर कमज़ोरी है. इससे रूस को फ़ायदा होता है – उसे और ज़्यादा लोगों को मारने, लंबे समय तक युद्ध जारी रखने, अमेरिका के प्रति और कम सम्मान दिखाने, और दुनिया को और ज़्यादा नुकसान पहुंचाने का मौका मिलता है. हाल के महीनों में रूसी तेल रिफाइनरियों पर यूक्रेनी सेना के हमलों की वजह से कीव और वॉशिंगटन के बीच कुछ मतभेद पैदा हुए हैं, क्योंकि अमेरिका को डर है कि रूसी ऊर्जा निर्यात में रुकावट से वैश्विक कीमतें बढ़ सकती हैं.