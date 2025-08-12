BLA: आसिम मुनीर को मिल गया अमेरिका के आगे झुकने का इनाम, Trump ने BLA को आतंकी संगठन किया घोषित

US Declared BLA Terrorist Organization: संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) ने सोमवार को आधिकारिक तौर पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) और उसके छद्म नाम मजीद ब्रिगेड को एक विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) घोषित कर दिया। मजीद ब्रिगेड को बीएलए के पिछले विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी (एसडीजीटी) वर्गीकरण में एक छद्म नाम के रूप में भी जोड़ा गया था। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने एक प्रेस बयान में इस कदम की पुष्टि करते हुए कहा, “2019 से, बीएलए ने मजीद ब्रिगेड सहित कई अन्य हमलों की जिम्मेदारी ली है।”

वर्षों से जांच के दायरे में है बीएलए

बीएलए वर्षों से अमेरिकी जांच के दायरे में है। कई आतंकवादी घटनाओं से जुड़े होने के बाद इसे पहली बार 2019 में एसडीजीटी घोषित किया गया था। तब से, इस समूह ने कई हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें आत्मघाती बम विस्फोट और मजीद ब्रिगेड द्वारा किए गए हाई-प्रोफाइल हमले शामिल हैं।

बीएलए अब तक कर चुका है कई हमले

विदेश विभाग के अनुसार, बीएलए ने 2024 में कराची हवाई अड्डे और ग्वादर बंदरगाह प्राधिकरण परिसर के पास हुए आत्मघाती हमलों की ज़िम्मेदारी ली है। मार्च 2025 में, इस समूह ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण करने की बात स्वीकार की – इस घटना में 31 नागरिक और सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। हमले के दौरान 300 से ज्यादा यात्रियों को बंधक बना लिया गया था।

अमेरिकी विदेश विभाग ने दिया ये बयान

बयान में कहा गया है, “ये हिंसक कार्रवाईयां नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा बनी हुई हैं और क्षेत्र में स्थिरता को बाधित कर रही हैं।” इसके अलावा, बयान में आगे कहा गया है कि, “विदेश विभाग द्वारा आज की गई कार्रवाई आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए ट्रम्प प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। आतंकवादियों को नामित करना इस संकट के खिलाफ हमारी लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और आतंकवादी गतिविधियों के लिए समर्थन को कम करने का एक प्रभावी तरीका है।”

क्या है इसका मतलब?

विदेशी आतंकवादी संगठन (FTO) पदनाम अमेरिकी सरकार को समूह की संपत्तियों को जब्त करने, उसकी गतिविधियों के लिए समर्थन को आपराधिक घोषित करने और अन्य देशों के साथ मिलकर उसके संचालन को बंद करने की अनुमति देता है। अमेरिका और पाकिस्तान द्वारा आतंकवादी समूह घोषित बीएलए (BLA) ने अपने खनिज-समृद्ध प्रांत की स्वतंत्रता की मांग करते हुए पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ दशकों पुराना विद्रोह चलाया है।

इससे पहले, अमेरिका ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए एक घातक आतंकवादी हमले के कुछ महीने बाद, पाकिस्तान स्थित समूह लश्कर-ए-तैयबा की एक शाखा, द रेजिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) को आधिकारिक तौर पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे।