India Pakistan News: BLA पर बैन और ‘जिहादी जनरल’ की मेहमान नवाजी…भारत की पीठ में छुरा घोंपने वाले ट्रंप ने Pak को दिए ये 5 गिफ्ट, भिखारियों की भीख से भरी झोली!

India Pakistan News: किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद भारत के साथ उनके रिश्ते इतने खराब हो जाएँगे। पहले भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा और फिर पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर द्वारा अमेरिका द्वारा भारत पर परमाणु हमले की धमकी, इस बात की गवाही देते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच हालात उम्मीद से भी बदतर हैं। असीम मुनीर की यात्रा के दौरान ट्रंप ने पाकिस्तान के पक्ष में कई बड़े फैसले लिए हैं।

अमेरिका ने बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित किया

अमेरिका ने सोमवार (12 अगस्त 2025) को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा कि बीएलए ने 2019 से कई हमलों की ज़िम्मेदारी ली है, जिसमें मजीद ब्रिगेड द्वारा किया गया हमला भी शामिल है। बलूच 1947 से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं।

ट्रंप ने भारत की पीठ में छुरा घोंपा

एक ओर, पाकिस्तानी सेना चीन के साथ मिलकर बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर कब्ज़ा कर रही है। दूसरी ओर, अमेरिका द्वारा बीएलए को आतंकवादी संगठन घोषित करना उनके लिए एक झटका है। ट्रंप भले ही पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हों, हालाँकि भारत के दुश्मन पाकिस्तान की लगातार सहायता करके उन्होंने भारत की पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है।

ट्रंप ने मनीर को दिए ये पाँच तोहफ़े

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में आमंत्रित करके और उनकी मेज़बानी करके पहला तोहफ़ा दिया। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। यहाँ दोनों देशों के बीच भारत-ईरान मुद्दे पर बातचीत हुई। मुनीर को दूसरा तोहफ़ा अमेरिकी सेना की सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) के एक कार्यक्रम में आमंत्रित करके दिया गया। अमेरिका की यह सैन्य कमान पूरे खाड़ी देशों में सैन्य अभियानों की देखरेख करती है।

ट्रंप ने मुनीर को चौथा तोहफ़ा भारत को परमाणु हथियारों की खुली धमकी देने की आज़ादी के रूप में दिया। इसके बाद, अमेरिका ने बीएलए को एक विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित करके मुनीर को चौथा तोहफ़ा दिया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थकों को लगा था कि ट्रंप आसिम मुनीर पर रिहाई के लिए दबाव डालेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुनीर को पाँचवाँ तोहफ़ा देते हुए ट्रंप ने इमरान खान की कैद पर चुप्पी साध ली।

असीम मुनीर ने अमेरिकी धरती से भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी। उन्होंने कहा, “हम एक परमाणु संपन्न देश हैं। अगर इस्लामाबाद को भारत से अस्तित्व का ख़तरा महसूस होता है, तो वह आधी दुनिया को डुबो देगा।”

मुनीर की धमकी पर भारत की प्रतिक्रिया

भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को असीम मुनीर के बयान पर कहा, “परमाणु हथियारों की धमकी देना पाकिस्तान की पुरानी आदत रही है। इस तरह के गैर-ज़िम्मेदाराना बयान अंतरराष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की परमाणु कमान और नियंत्रण की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने पर मजबूर करते हैं। यह अफ़सोस की बात है कि ये टिप्पणियाँ एक मित्र देश (अमेरिका) की धरती से की गईं।”

