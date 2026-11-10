दिन में एक बार खाना फिर महिला के साथ 2 दफा बनाते थे संबंध, 2 साल तक रोज चला सिलसिला

US Crime: अमेरिका में महिला को कथित तौर पर 2 साल तक बंधक बनाकर रखा गया और उसके पूर्व पति ने उसका यौन उत्पीड़न किया. पुलिस ने बताया कि एक मेंटेनेंस वर्कर को एक ऐसी महिला मिली, जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाकर रखा गया था. फ़ार्गो पुलिस ने एक स्थानीय अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया. रूटीन सर्विस के लिए एक अपार्टमेंट में गए मेंटेनेंस वर्कर को बेडरूम के अंदर एक महिला मिली, जिसे उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाकर रखा गया था. इसके बाद पुलिस ने 40 वर्षीय आर्टुरो कैलज़ादा-बेसेरिल और 41 वर्षीय एरेन्डिरा एमोलेस को ‘फेलोनियस रेस्ट्रेन्ट’ (किसी को गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाने) के आरोप में हिरासत में ले लिया.

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में पुलिस विभाग ने बताया कि 3 नवंबर, 2026 को संदिग्ध गतिविधि की सूचना मिलने के बाद पुलिस 44वें एवेन्यू साउथ के 4900 ब्लॉक में स्थित एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में पहुंची. सूचना देने वाले व्यक्ति ने बताया कि एक मेंटेनेंस वर्कर रूटीन सर्विस के लिए एक अपार्टमेंट में गया, जहां उसे बेडरूम में एक महिला मिली. ऐसा लग रहा था कि उसे काफी लंबे समय से उसकी मर्जी के खिलाफ बंधक बनाकर रखा गया था.

पुलिस ने कैलज़ादा-बेसेरिल और एमोलेस को एक वयस्क पीड़िता को गैर-कानूनी तरीके से बंधक बनाने के आरोप में गिरफ्तार किया है. विभाग ने कहा कि यह मामला अभी जांच के शुरुआती चरण में है. जांचकर्ता तथ्य जुटा रहे हैं और मामले से जुड़ी पूरी परिस्थितियों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. चूंकि जांच अभी चल रही है, इसलिए फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं है. विभाग ने लोगों से अपील की है कि अगर किसी के पास इस मामले से जुड़ी कोई जानकारी है, तो वे सामने आएं.

पीड़िता ने क्या कहा?

महिला ने आरोप लगाया कि कैल्ज़ाडा-बेसेरिल उसका पूर्व पति है, जो उसे मेक्सिको से लाकर बंधक बनाए हुए था. उसने दावा किया कि उसे उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ लगभग दो साल तक एक अपार्टमेंट में कैद रखा गया. महिला ने आगे बताया कि शुरुआत में उसे बेडरूम से बाहर जाने की अनुमति थी, लेकिन बाद में वह भी बंद कर दी गई. उसने आरोप लगाया कि कैल्ज़ाडा-बेसेरिल उसे दिन में 2 बार खाना देता था और उसे बेडरूम में रखी एक बाल्टी का इस्तेमाल शौचालय के तौर पर करना पड़ता था.

पुलिस से बातचीत के दौरान महिला ने बताया कि कैल्ज़ाडा-बेसेरिल और एमोलेस उसे अक्सर पीटते थे और उसका यौन शोषण करते थे. अदालती दस्तावेज़ों का हवाला देते हुए ‘पीपल’ की रिपोर्ट के अनुसार, कैल्ज़ाडा-बेसेरिल पर घरेलू हिंसा (जिसमें शारीरिक चोट पहुंचाना शामिल है) का आरोप लगाया गया, जबकि एमोलेस पर मारपीट (सिंपल असॉल्ट) का आरोप लगा.

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