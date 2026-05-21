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US Crime News: क्लास रूम में 17 साल की छात्रा से बना रहा था शारीरिक संबंध, एक दिन खिड़की बंद करना गया भूल

US Crime News: फुटबॉल कोच चैड एलन रोड्रिगेज (38) पर अपनी 17 साल की एक छात्रा के साथ क्लासरूम में यौन संबंध बनाने का आरोप है.

By: JP Yadav | Last Updated: May 21, 2026 10:12:57 AM IST

US Crime: अमेरिका के स्कूल में टीजर बना हैवान, क्लासरूम में बनाता था 17 साल की छात्रा से संबंध
US Crime: अमेरिका के स्कूल में टीजर बना हैवान, क्लासरूम में बनाता था 17 साल की छात्रा से संबंध


US Crime News: ऑल-अमेरिकन हाई स्कूल फुटबॉल कोच पर क्लासरूम में ही 17 साल की छात्रा के साथ दुष्कर्म करते पकड़े जाने का आरोप है. इस घटना के बाद से खिलाड़ियों के साथ ही स्कूली छात्रों और अन्य स्टाफ में रोष है. वहीं, शिकायत के बाद दुष्कर्म के आरोपी जॉन जे हाई स्कूल में फिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी के टीचर और स्पोर्ट्स कोच चैड एलन रोड्रिगेज (38) को गिरफ्तार कर लिया है. यह अलग बात है कि आरोपी को बॉन्ड जमा करने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है. इसके साथ ही कई शर्तें भी लगाई है, जिसमें आरोप लड़की से मुलाकात भी नहीं करेगा. 

जॉन जे हाई स्कूल में 17 वर्षीय छात्रा की शिकायत के मुताबिक, आरोपी की नजर काफी पहले से उस पर थी. गिरफ्तारी के हलफनामे के अनुसार,चैड एलन रोड्रिगेज ने पिछले अक्टूबर से ही 17 साल की पीड़ित छात्रा से मिलने के बाद उसके साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी थी.आरोप है कि छात्रा भी प्यार में पड़ गई. पूरे स्कूल वर्ष के दौरान यह रिश्ता आगे बढ़ा. 6 महीने से अधिक समय तक दोनों के बीच अच्छी बातचीत रही. इस दौरान चैड एलन रोड्रिगेज ने 17 वर्षीय छात्रा के साथ  कई बार यौन संबंध बनाए गए.

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आरोपी ने छात्रों को भेजी अश्लील तस्वीरें और वीडियोज

चैड एलन रोड्रिगेज  पर यह भी आरोप है कि  उसने फोन के ज़रिए छात्रा के साथ अश्लील तस्वीरें और वीडियो का आदान-प्रदान किया. पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक, एक सप्ताह पहले यानी गुरुवार (14 मई, 2026) को एक सहपाठी ने क्लासरूम की खिड़की से इस जोड़े को एक साथ देखा. इस दौरान दोनों ही आपत्तिजनक हालत में थे. इसकी सूचना स्कूल के कर्मचारियों को दी गई, जिससे यह मामला पूरी तरह से खुल गया. इसके बाद सीसीटीवी कैमरे ने सारी पोल खोल दी. इसमें यानी जॉन जे हाई स्कूल के सर्विलांस फुटेज में छात्रा को अकेले चैड एलन रोड्रिगेज के साथ क्लासरूम में घुसते और लगभग दस मिनट तक अंदर रहते हुए देखा गया.

आरोपों के बाद हुई गिरफ्तारी

वहीं, शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की और कार्रवाई की कड़ी में शनिवार (16  मई, 2026) को चैड एलन रोड्रिगेज को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी 2016 से जॉन जे में पढ़ा रहा था और साल के लगभग $70,000 कमाता था. उधर, नॉर्थसाइड इंडिपेंडेंट स्कूल डिस्ट्रिक्ट के प्रवक्ता बैरी पेरेज़ ने पुष्टि की है कि गंभीर आरोपों के बाद रोड्रिगेज को तत्काल प्रशासनिक छुट्टी पर भेज दिया गया है. 

कौन है चैड एलन रोड्रिगेज

छात्रा से दुष्कर्म का आरोपी चैड एलन रोड्रिगेज अपनी 37 वर्षीय पत्नी किम्बर्ली रोड्रिगेज के साथ एक बंद गली (cul-de-sac) में रहते हैं. किम्बर्ली कैपिटल ग्रुप में वेल्थ एडवाइजर हैं, जो $3.3 ट्रिलियन की एसेट मैनेजमेंट फर्म है. किम्बर्ली ने टेक्सास A&M यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है और पहले उसी स्कूल डिस्ट्रिक्ट में काम करती थीं जहां उनके पति काम करते थे. आरोपों के बाद पत्नी ने बुधवार को अपनी लिंक्डइन प्रोफ़ाइल अचानक हटा दी.

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जमानत के साथ कठिन शर्त

उधर, बेक्सर काउंटी के एक अधिकारी ने Daily Mail को बताया कि रोड्रिगेज की ज़मानत $50,000 तय की गई थी और उन्हें इस शर्त पर रिहा किया गया कि वह उस छात्रा से कोई संपर्क नहीं रखेंगे जिसने उनके खिलाफ शिकायत की थी. इन आरोपों ने सैन एंटोनियो के कम्युनिटी फ़ोरम में हलचल मचा दी है. ज़्यादातर लोगों ने उस शिक्षक की कड़ी निंदा की है, जिसने कथित तौर पर अपने भरोसे वाले पद का गलत इस्तेमाल किया. 

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Tags: US Crime
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