बॉयफ्रेंड के साथ अपार्टमेंट में थी लड़की, एक हफ्ते बाद खुला आधी रात अचानक चीखने का राज़; 8000km क्यों पहुंच गया प्रेमी

Arizona student Julissa Rubi Salazar murder: अमेरिका में एरिजोना की 19 वर्षीय छात्रा अपने बुरा बर्ताव करने वाले बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ने वाली थी. यह हो पाता इससे पहले ही उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी और जर्मनी फरार हो गया. इसके बाद पुलिस की जांच में ताजा अपडेट यह है कि अमेरिकी कॉलेज छात्रा की उसके अपार्टमेंट में उसके बुरा बर्ताव करने वाले बॉयफ्रेंड ने हत्या कर दी. हत्या के बाद वह अपने देश भारत भागने की कोशिश करते हुए जर्मनी में पकड़ा गया.

टक्सन पुलिस डिपार्टमेंट के अनुसार, यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरिजोना की छात्रा 19 साल की जुलिसा रूबी सालाज़ार गुरुवार (6 जुलाई, 2026) को शाम करीब 4 बजे टक्सन एरिजोना में अपने अपार्टमेंट में मृत मिलीं. उनके माता-पिता ने उनकी खैर-खबर लेने के लिए पुलिस से अनुरोध किया था, जिसके बाद कमरे में घुसने पर इस हत्याकांड का खुलासा हुआ. 19 साल की छात्रा का शव सबसे पहले फायर डिपार्टमेंट को मिला. इसके बाद पैरेंट्स को हत्या का शक हुआ तो उन्होंने पुलिस से मदद मांगी.

जांचकर्ताओं ने अपार्टमेंट में सबूतों की जांच की और पूछताछ की. इससे पता चला कि सालाज़ार का बॉयफ्रेंड यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरिजोना का छात्र 20 साल का वरुण बाचीगारी मुख्य संदिग्ध है, अधिकारियों ने वरुण बाचीगारी की गिरफ्तारी के लिए फर्स्ट-डिग्री मर्डर और अपहरण का वारंट हासिल किया, जिसकी जानकारी KOLD को मिली. वारंट के अनुसार, जुलिसा रूबी सालाज़ार अपार्टमेंट के फर्श पर मिली. उसने गले तक कंबल ओढ़ा हुआ था और उनके गले पर गला घोंटने और खरोंच के निशान थे. वहं जब जांचकर्ताओं ने युवती की रूममेट्स से पूछताछ की, तो उन्हें पता चला कि वह वरुण बाचीगारी से रिश्ता तोड़ने की योजना बना रही थी. उसने पहले भी उसके साथ उत्पीड़न किया था और वह उसके हिंसक व्यवहार से डरी हुई थी.

कमरे से आई थीं चीखें

एक रूममेट ने बताया कि उसने हत्या से एक दिन पहले यानी (5 अगस्त, 2026) को जुलिसा रूबी के कमरे से चीखने की आवाज़ सुनी थी, जो कई मिनट तक जारी रही. रूममेट ने बताया कि उसने जुलिसा रूबी सालाज़ार को यह जानने के लिए मैसेज किया था कि क्या वह ठीक है. छात्रा ने जवाब दिया कि वह ठीक है और बस एक बहस हुई थी.

अजीब मैसेज से पैरेंट्स को हुआ शक

वॉरंट के अनुसार, अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के बाद वरुण बाचीगारी ने उसका फ़ोन और बैंक कार्ड चुरा लिए. उसने इनका इस्तेमाल टक्सन इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाने के लिए राइड लेने और सालाज़ार की मां को मैसेज करने में किया.छात्रा की मां ने कहा कि मैसेज अजीब लग रहे थे और उनकी बेटी द्वारा पहले भेजे गए मैसेज से अलग थे, इसलिए उन्होंने वेलफ़ेयर चेक (हाल-चाल जानने के लिए जांच) का अनुरोध किया.

आरोपी छात्र जल्द किया जा सकता है प्रत्यर्पित

टक्सन एयरपोर्ट से वरुण बाचीगारी ह्यूस्टन और फिर जर्मनी गया. पुलिस ने बताया कि वह उस यूरोपीय देश से भारत जाने की योजना बना रहा था, तभी बर्लिन में FBI के लीगल अटाशे ऑफ़िस ने उसे पकड़ लिया. उन्हें फ़ेडरल एजेंसी के टक्सन ऑफ़िस से सूचना मिली थी. फिलहाल यूनिवर्सिटी ऑफ़ एरिज़ोना का यह पूर्व छात्र जर्मनी में हिरासत में है और उसे वापस एरिज़ोना प्रत्यर्पित किए जाने का इंतज़ार है.