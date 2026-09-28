US Crime: फुटबॉल कोच भूल गया मर्यादा, 7 साल तक रखे छात्रा के साथ संबंध; कई बार तो घर में भी बनाए...

US Crime: अमेरिका के टेक्सास के एक हाई स्कूल फ़ुटबॉल कोच को एक पूर्व छात्रा के साथ कथित तौर पर सात साल तक संबंध रखने के बाद बच्चों से जुड़े कई यौन अपराधों के आरोप में गिरफ़्तार किया गया है. हैरिस काउंटी शेरिफ़ ऑफ़िस के अनुसार, 43 वर्षीय निकोलस एलन कोडुट्टी को इस मामले की 5 महीने की जांच के बाद शनिवार (26 सितंबर, 2026) को हिरासत में लिया गया.

अनुभवी कोच निकोलस एलन कोडुट्टी ने हाल ही में क्लेन हाई स्कूल में हेड फ़ुटबॉल कोच और एथलेटिक कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम किया था पर बच्चे के साथ अश्लील हरकत करने और बच्चे से यौन गतिविधि करवाने का गंभीर आरोप लगाया गया है. ABC13 को मिले दस्तावेज़ों के अनुसार, यह कथित शोषण 2018 और 2019 के बीच हुआ जब कोडुट्टी टॉमबॉल हाई स्कूल में असिस्टेंट फ़ुटबॉल कोच के तौर पर काम कर रहे थे.

घर पर बने संबंध

जांचकर्ताओं का आरोप है कि यह रिश्ता तब शुरू हुआ जब कोडुट्टी और छात्रा (जो उस समय 16 साल की थी) ने सोशल मीडिया पर मैसेज का आदान-प्रदान किया और बाद में एक-दूसरे के साथ अश्लील तस्वीरें साझा कीं. अधिकारियों को बताया कि पीड़िता ने कोडुट्टी और उनकी पत्नी के बच्चों की देखभाल (बेबीसिटिंग) करना शुरू किया था और उसी दौरान उनके घर पर कथित तौर पर शारीरिक यौन संबंध बने. टेक्सास के एक हाई स्कूल फुटबॉल कोच को एक पूर्व छात्रा के साथ कथित तौर पर सात साल तक संबंध रखने के बाद बच्चों के खिलाफ कई यौन अपराधों के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

2019 में पहली बार बने यौन संबंध

अदालत के रिकॉर्ड बताते हैं कि छात्रा और कोच ने कई जगहों पर यौन संबंध बनाए, जिनमें टॉमबॉल हाई स्कूल के वेट रूम में कोच के ऑफिस के अंदर और एक स्थानीय जिम शामिल है. पीड़िता ने जांचकर्ताओं को यह भी बताया कि कई बार वह लंच ब्रेक के दौरान कोडुट्टी के साथ कैंपस से बाहर गई थी और कथित तौर पर फरवरी 2019 में उनके बीच पहली बार यौन संबंध बने थे.

कथित दुर्व्यवहार 2018 और 2019 के बीच हुआ

अधिकारियों का आरोप है कि यह रिश्ता पीड़िता के हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने के काफी समय बाद तक यानी उसके बालिग होने पर भी सितंबर 2025 के आसपास तक जारी रहा. कोडुट्टी को सप्ताहांत में हैरिस काउंटी जेल भेजा गया और संभावित कारण की सुनवाई के लिए जज के सामने पेश किया गया, जहां हर आरोप के लिए उसका बॉन्ड $50,000 तय किया गया, जो कुल मिलाकर $100,000 था. रिकॉर्ड पुष्टि करते हैं कि कोडुट्टी ने रविवार को $100,000 का बॉन्ड भरा और सोमवार सुबह अदालत में पेशी से पहले उसे हिरासत से रिहा कर दिया गया. यह कथित दुर्व्यवहार 2018 और 2019 के बीच हुआ था, जब कोडुट्टी टॉमबॉल हाई स्कूल में असिस्टेंट फुटबॉल कोच के तौर पर काम कर रहे थे.

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