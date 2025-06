जंग में ट्रंप की धाकड़ एंट्री, अमेरिका ईरान के तीन सबसे महत्वपूर्ण जगह को किया तबाह, क्या हो चुका है विश्व युद्ध की शुरुआत ?

Israel Iran War: जिस बात का ईरान को डर था वो अब हो चुका जी हां दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका की आधिकारिक एंट्री ईरान और इजरायल जंग में हो चुकी है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने इसकी पुष्टि की है। अमेरिका की एंट्री 3 परमाणु ठिकानों पर हमले के साथ हुई। जी हां बता दें कि देर रात अमेरिका ने ईरान के तीन परमाणु ठिकानों फोर्डो, नतांज और एस्फाहान पर बम बरसाए। ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट कर ट्रंप ने कहा कि फोर्डो खत्म हो गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पलेटफॉर्म पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि सभी अमेरिकी विमान ईरान के एयरस्पेस से निकल चुके हैं। ट्रंप ने कहा कि बमों का पूरा पेलोड फोर्डो पर गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई, दुनिया में कोई दूसरी सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है।

अमेरिका युद्ध की शुरुआत से ही ईरान पर हमले की चेतावनी दे रहा था। इसके साथ ही वह इजरायल का खुलकर समर्थन कर रहा था। हाल ही में ट्रंप ने साफ कर दिया था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। हम जल्द ही तय करेंगे कि आगे क्या करना है। इस हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका ने अपने बी-2 बॉम्बर्स को गुआम भेजा था। इस फैसले के बाद माना जा रहा था कि ईरान इजरायल युद्ध कभी भी भयानक रूप ले सकता है।

US President Donald Trump posts, “We have completed our very successful attack on the three Nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran air space. A full payload of BOMBS was dropped on the primary site, Fordow. All planes are… pic.twitter.com/pNKQMt95U6

— ANI (@ANI) June 21, 2025