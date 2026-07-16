अमेरिकी सेना में मर्दाना शक्ति का टेस्ट क्यों? दी जाएंगी वो वाली गोलिंया; सरकार का अनोखा फैसला

Us Army Testosterone Tests: मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच, अमेरिका अब अपनी मिलिट्री ताकत को मजबूत करने पर काम कर रहा है. वह अपनी सेना को और खतरनाक बनाने पर काम कर रहा है. अमेरिका ने मिलिट्री क्षमता बढ़ाने के लिए एक नया आदेश जारी किया है. अमेरिका अब अपने सैनिकों की सालाना मर्दानगी की जांच करेगा. अमेरिका के युद्ध मंत्री पीट हेगसेथ ने घोषणा की कि इस जांच का मकसद टेस्टोस्टेरोन लेवल का पता लगाना है.

अल जज़ीरा के मुताबिक, अमेरिका के युद्ध मंत्री हेगसेथ ने एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने इस नए प्रोसेस के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी का मकसद सैनिकों को मुश्किल और मुश्किल हालात का सामना करने के काबिल बनाना है. इससे सैनिक सभी काम कर पाएंगे और मॉडर्न युद्ध के समय में मानसिक रूप से मजबूत रह पाएंगे.

US के युद्ध मंत्री ने इस प्रोग्राम के बारे में क्या कहा है?

हेगसेथ के मुताबिक, युद्ध के मैदान में आक्रामकता दिखाने के लिए सैनिकों में टेस्टोस्टेरोन का सही लेवल होना चाहिए. कम टेस्टोस्टेरोन लेवल वाले सैनिकों की पहचान करने के लिए, उन्हें टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दी जाएगी. यह एक दूसरा तरीका होगा, जिससे वे युद्ध के मैदान में अपनी आक्रामकता का सबसे ज़्यादा लेवल दिखा पाएंगे. US अब अपने सैनिकों की फिटनेस के साथ-साथ टफनेस, किलर इंस्टिंक्ट और बहादुरी जैसे ज़रूरी फैक्टर्स पर भी नज़र रखेगा. यह टेस्ट हर साल 30 साल से ज़्यादा उम्र के सैनिकों पर किया जाएगा.

हेगसेथ ने कहा कि इसका मकसद बायोलॉजिकल एबिलिटीज़ को ठीक करना और बेहतर बनाना है, साथ ही लंबी उम्र को बढ़ावा देना है, जिससे यह पक्का हो सके कि उनमें ज़िंदा रहने और लड़ाई सहने की क्षमता है. उन्होंने माना कि US अपने योद्धाओं को दुनिया की सबसे अच्छी मेडिकल केयर देने के लिए ज़िम्मेदार है, और यह प्रोग्राम उस ज़रूरत को पूरा करता है.

क्या इस उम्र के लोगों में टेस्टोस्टेरोन की कमी होती है?

असल में, 30 से 79 साल की उम्र के लगभग 5.6 प्रतिशत पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन कम होने का अनुमान है. इससे मसल्स लॉस, थकान, वज़न बढ़ना और सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. इससे डायबिटीज़, हार्ट डिज़ीज़ और डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ भी होती हैं.

टेस्टोस्टेरोन हार्मोन क्या है?

टेस्टोस्टेरोन एक सेक्स हार्मोन है. पुरुषों में, यह टेस्टिस में बनता है. महिलाओं में, यह ओवरीज़ और एड्रिनल ग्लैंड्स में बनता है. महिलाओं में, यह कम मात्रा में बनता है. टेस्टिस का मतलब टेस्टिकल्स से है, और ओवरीज़ और एड्रिनल ग्लैंड्स का मतलब ओवरीज़ और एड्रिनल ग्लैंड्स से है. इसे ही मैस्कुलिनिटी हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन कहा जाता है.