कौन होगा भारत में अमेरिका का नया राजदूत? Tariff War के बीच Trump ने लिया बड़ा फैसला

US Ambassador to India: भारत के साथ टैरिफ वॉर के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा फैसला लिया है। ट्रंप ने अपने विश्वासपात्रों में से एक सर्जियो गोर को भारत में अगला अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया है। इसके साथ ही गोर को दक्षिण एवं मध्य पूर्व एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ के बीच ट्रंप ने यह फैसला लिया है।

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किया ये पोस्ट

ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, ‘मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि मैं सर्जियो गोर को भारत में अपना अगला अमेरिकी राजदूत और दक्षिण एवं मध्य एशियाई मामलों के लिए विशेष दूत नियुक्त कर रहा हूं। सर्जियो और उनकी टीम ने रिकॉर्ड समय में हमारी संघीय सरकार के विभागों में 4,000 से ज्यादा अमेरिका फर्स्ट पैट्रियट्स की नियुक्ति की है। वे मेरे एजेंडे को आगे बढ़ाने और अमेरिका को फिर से महान बनाने में मदद करेंगे।’

US President Donald Trump posts, “I am pleased to announce that I am promoting Sergio Gor to be our next United States Ambassador to the Republic of India, and Special Envoy for South and Central Asian Affairs… For the most populous Region in the World, it is important that I… pic.twitter.com/KI3ytYuZXG — ANI (@ANI) August 22, 2025







सर्जियो गोर लंबे समय से ट्रंप परिवार के करीबी सहयोगी रहे हैं। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप जूनियर के साथ विनिंग टीम पब्लिशिंग की सह-स्थापना की। इसके तहत राष्ट्रपति ट्रंप की दो किताबें प्रकाशित हुईं। इसके अलावा, उन्होंने ट्रंप के अभियानों का समर्थन करने वाले सबसे बड़े सुपर पैक्स में से एक का संचालन किया। गोर की प्रशंसा करते हुए, ट्रंप ने कहा कि सर्जियो एक बेहतरीन दोस्त और सहयोगी हैं, जो चुनाव प्रचार से लेकर प्रकाशन तक, हर कदम पर मेरे साथ रहे हैं। वह इस क्षेत्र के लिए एक बेहतरीन राजदूत साबित होंगे।

भारत का राजदूत बनने पर सर्जियो गोर ने क्या कहा?

भारत में अगले राजदूत के रूप में नामित होने पर सर्जियो गोर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा। इस प्रशासन के महान कार्यों के माध्यम से अमेरिकी लोगों की सेवा करने से ज्यादा मुझे किसी और चीज पर गर्व नहीं है। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप को उनके अविश्वसनीय विश्वास और भरोसे के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि यह उनके करियर का एक मील का पत्थर है।

भारत में वर्तमान अमेरिकी राजदूत कौन हैं?

आपको जानकारी के लिए बता दें कि, सर्जियो गोर, एरिक गार्सेटी का स्थान लेंगे, जिन्होंने 11 मई, 2023 से 20 जनवरी, 2025 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया। उनसे पहले केनेथ जस्टर (2017-2021) इस पद पर कार्यरत थे। गार्सेटी का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से, भारत में अमेरिकी दूतावास का नेतृत्व जॉर्गन के. एंड्रयूज कर रहे थे, जिन्होंने 20 जनवरी, 2025 को कार्यभार संभाला। गोर की नियुक्ति को अभी सीनेट की मंज़ूरी मिलनी बाकी है। तब तक, वह व्हाइट हाउस में अपनी वर्तमान भूमिका निभाते रहेंगे।