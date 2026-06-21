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US Air Force का सीक्रेट एनर्जी फॉर्मूला! कॉफी नहीं, च्युइंग गम से जागते हैं अमेरिकी सैनिक, घंटों लंबे मिशन में ऐसे रखते हैं खुद को अलर्ट

US Air Force Diet: अमेरिकी एयरफोर्स और सेना के जवानों को लंबे और चुनौतीपूर्ण मिशनों के दौरान सतर्क बनाए रखने के लिए विशेष कैफीन युक्त च्युइंग गम दी जाती है. इस गम के एक टुकड़े में लगभग 100 मिलीग्राम कैफीन होता है, जो एक मजबूत कप कॉफी के बराबर माना जाता है.

By: Ranjana Sharma | Published: June 21, 2026 5:46:50 PM IST

कॉफी नहीं, च्युइंग गम से जागते हैं अमेरिकी सैनिक
कॉफी नहीं, च्युइंग गम से जागते हैं अमेरिकी सैनिक


US Air Force Diet: जब भी अमेरिकी एयरफोर्स या सेना के जवानों की बात होती है, तो आधुनिक लड़ाकू विमान, कठिन प्रशिक्षण और जोखिम भरे मिशन की तस्वीर सामने आती है. लेकिन इन मिशनों के पीछे एक ऐसी रणनीति भी काम करती है, जो जवानों को घंटों तक जागृत और सतर्क बनाए रखने में मदद करती है. इसी रणनीति का हिस्सा है कैफीन युक्त च्युइंग गम.

लंबे मिशनों में क्यों पड़ती है इसकी जरूरत?

एयरफोर्स के पायलटों और सैनिकों को कई बार ऐसे मिशनों का हिस्सा बनना पड़ता है, जो लगातार कई घंटों तक चलते हैं. इस दौरान उन्हें पूरी तरह फोकस्ड और सतर्क रहना होता है. नींद की कमी, मानसिक दबाव और लगातार काम करने की वजह से एकाग्रता प्रभावित हो सकती है. ऐसे में कैफीन युक्त च्युइंग गम उन्हें थकान से लड़ने और सक्रिय बने रहने में मदद करती है.

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क्या है यह खास मिलिट्री च्युइंग गम?

अमेरिकी सेना और एयरफोर्स में इस्तेमाल होने वाली यह च्युइंग गम सामान्य गम से अलग होती है. इसमें कैफीन की मात्रा काफी अधिक होती है. इसका उद्देश्य केवल स्वाद देना नहीं, बल्कि जवानों को तुरंत ऊर्जा और मानसिक सतर्कता प्रदान करना होता है. इसलिए इसे मिशन की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है.

एक टुकड़ा, एक कप कॉफी जितना असर

ऑपरेशन सप्लीमेंट सेफ्टी की रिपोर्ट के अनुसार, मिलिट्री कैफीन गम के एक टुकड़े में करीब 100 मिलीग्राम कैफीन मौजूद होता है. यह मात्रा एक मजबूत कप कॉफी के बराबर मानी जाती है. चूंकि इसे चबाया जाता है, इसलिए कैफीन मुंह के टिश्यू के जरिए तेजी से शरीर में पहुंच जाता है. यही वजह है कि इसका असर सामान्य पेय पदार्थों की तुलना में जल्दी महसूस हो सकता है.

सैनिकों को क्यों चाहिए ज्यादा कैलोरी?

जहां एक सामान्य व्यक्ति को प्रतिदिन लगभग 2,000 से 2,500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, वहीं अमेरिकी एयरफोर्स के पुरुष सैनिकों को करीब 3,200 कैलोरी और महिला सैनिकों को लगभग 2,500 कैलोरी की जरूरत पड़ सकती है. कठिन प्रशिक्षण, शारीरिक गतिविधियों और लंबे मिशनों के कारण उनके शरीर को अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है.

सिर्फ खाना नहीं, पूरी तरह प्लान होती है डाइट

सैनिकों को दी जाने वाली डाइट कोई साधारण भोजन योजना नहीं होती. इसे मिशन और शारीरिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाता है. यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी एक्विजिशन सपोर्ट सेंटर (USAASC) के अनुसार, सैनिकों के लिए मॉड्यूलर ऑपरेशन राशन एनहांसमेंट जैसी योजनाएं बनाई जाती हैं. इनमें कैफीन युक्त चॉकलेट पुडिंग, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर पेय पदार्थ और अन्य ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थ शामिल किए जाते हैं.

क्या आम लोग भी खा सकते हैं कैफीन गम?

बाजार में कैफीन युक्त च्युइंग गम उपलब्ध हैं और आम लोग भी इन्हें खरीद सकते हैं. हालांकि इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए. अधिक कैफीन लेने से घबराहट, दिल की धड़कन तेज होना, बेचैनी, अनिद्रा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इसका उपयोग सोच-समझकर और आवश्यकता के अनुसार ही करना बेहतर माना जाता है.

Tags: us air force diet
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