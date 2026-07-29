Home > विदेश > भारत पर 100% टैरिफ भी और तारीफ भी! ट्रम्प की ‘दोहरी चाल’ पर उठे सवाल, पूर्व विदेश सचिव ने कहा- ‘नाश कर देगा’

भारत पर 100% टैरिफ भी और तारीफ भी! ट्रम्प की ‘दोहरी चाल’ पर उठे सवाल, पूर्व विदेश सचिव ने कहा- ‘नाश कर देगा’

100% टैरिफ़ की धमकी या सिर्फ दिखावा? एक तरफ अमेरिका भारत संग व्यापारिक संबंधों का जश्न मना रहा है, तो दूसरी तरफ रूसी तेल पर कड़े प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है. जानिए इस दोहरी चाल का भारत-अमेरिका रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा.

By: Shivani Singh | Published: July 29, 2026 10:02:42 PM IST

भारत पर 100% टैरिफ भी और तारीफ भी! ट्रम्प की 'दोहरी चाल' पर उठे सवाल, पूर्व विदेश सचिव ने कहा- 'नाश कर देगा'
भारत पर 100% टैरिफ भी और तारीफ भी! ट्रम्प की 'दोहरी चाल' पर उठे सवाल, पूर्व विदेश सचिव ने कहा- 'नाश कर देगा'


पिछले एक साल में भारत को लेकर अमेरिका की रणनीति में साफ़ तौर पर दोहरी सोच दिखाई दी है. अमेरिका में भारत के बारे में जो कहा जाता है, वह अक्सर दिल्ली में अमेरिकी दूतावास द्वारा पेश की गई तस्वीर से अलग होता है. इसी क्रम में, जहाँ एक तरफ़ दोनों देशों के बीच साझेदारी का गुणगान किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ़ 100% टैरिफ़ का खतरा भी जताया जा रहा है.

अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने की बात करता है

बुधवार सुबह, भारत में अमेरिकी दूतावास ने X (पहले ट्विटर) पर पोस्ट किया: ‘इनोवेशन, निवेश और अवसर दोनों तरफ़ से आते-जाते हैं. अमेरिका-भारत साझेदारी ऐसी समृद्धि ला रही है जिससे दोनों देशों और हमारे लोगों को फ़ायदा हो रहा है.’ इस संदर्भ में भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर का एक बयान भी साझा किया गया:

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‘पिछले दो दशकों में, इस द्विपक्षीय आर्थिक रिश्ते में सामान और सेवाओं का व्यापार 20 अरब डॉलर से बढ़कर 220 अरब डॉलर हो गया है.’
— सर्जियो गोर, भारत में अमेरिकी राजदूत

अमेरिका भारत के प्रति दोहरी सोच दिखा रहा है
जबकि अमेरिकी दूतावास और राजदूत सर्जियो गोर द्विपक्षीय संबंधों के तेज़ी से बढ़ने की तस्वीर पेश कर रहे हैं, वहीं अमेरिकी सीनेट ने मंगलवार को भारी बहुमत से एक बिल को आगे बढ़ाया. यह बिल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रूस से तेल खरीदने के लिए भारत और चीन जैसे देशों पर नए प्रतिबंध लगाने (जिसमें संभावित रूप से 100% टैरिफ़ भी शामिल है) का अधिकार देगा.

भारत पर 100% टैरिफ़ लगाने की चाल!

नया कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को रूसी कच्चे तेल और गैस के दुनिया के पाँच सबसे बड़े आयातकों पर 100% टैरिफ़ लगाने का अधिकार देगा. भारत और चीन रूसी तेल के सबसे बड़े आयातक हैं. अमेरिका ने पहले भी इसी कारण से भारत पर 50% टैरिफ़ लगाया है.

सीनेट द्वारा इस हफ़्ते बिल को मंज़ूरी मिलने की संभावना

पूर्व रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने ही मूल रूप से यह बिल पेश किया था. वे अब जीवित नहीं हैं. उन्हीं विचारों पर आधारित एक बिल ने मंगलवार को सीनेट में 86 के मुक़ाबले 12 वोटों के भारी अंतर से अपनी पहली प्रक्रियात्मक बाधा पार कर ली.

संभावना है कि यह बिल इस हफ़्ते के अंत तक सीनेट से पास हो सकता है और सितंबर तक लागू भी हो सकता है.

‘भारत पर 100% अमेरिकी टैरिफ़ से रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे’

इसीलिए भारत के पूर्व विदेश सचिव और राजनयिक कंवल सिबल ने अमेरिकी दूतावास की एक पोस्ट पर सवाल उठाते हुए पूछा है:

‘क्या भारत पर 100% टैरिफ़ लगाने का खतरा है? इससे रिश्ते बर्बाद हो जाएंगे. यह रिश्ते का नाश कर देगा.’

Tags: Donald Trumptariff
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