United States Midterm Election 2026: ईरान के साथ युद्ध होगा खत्म, डोनाल्ड ट्रंप के करीबियों की बगावत !

United States Midterm Election 2026: अमेरिका में मिडटर्म चुनाव की गरमाहट अब धीरे-धीरे महसूस होने लगी है. महंगाई और आर्थिक मोर्च पर घिरे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर अब ईरान के साथ युद्ध मुद्दे पर अपनों ने हमला बोल दिया है. ईरान से युद्ध को लेकर रिपब्लिकन पार्टी के भीतर मतभेद सामने आए हैं. मिशिगन से सीनेट उम्मीदवार माइक रोजर्स और आयोवा से सीनेट उम्मीदवार एश्ले हिंसन ने सोमवार (21 सितंबर, 2026) को ईरान युद्ध को जल्द खत्म करने की मांग कर डाली. हैरत की बात यह है कि दोनों नेता इससे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई का अधिकार देने वाले कदमों की तरफदारी भी कर चुके हैं.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मिशिगन के रिपब्लिकन माइक रोजर्स वामपंथी डेमोक्रेट अब्दुल अल-सैयद के साथ कड़े मुकाबले का सामना कर रहे हैं. अब उन्होंने युद्ध के मुद्दे पर डोनाल्ड ट्रंप से अलग राय रखते हुए एक नया कैंपेन ऐड जारी किया है. माइक रोजर्स ने कहा कि मिशिगन के परिवार रोज़मर्रा की ज़िंदगी के खर्चों से जूझ रहे हैं. किराने का सामान बहुत महंगा है. हमें कीमतें कम करनी होंगी. ईरान के साथ युद्ध खत्म होना चाहिए और जल्द खत्म होना चाहिए. जब ​​ऐसा होगा तो ऊर्जा की कीमतें बहुत कम हो जाएंगी.

युद्ध खत्म करने की मांग

मिशिगन के डेमोक्रेट अल-सैयद के साथ कड़े मुकाबले के बीच डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन वाले सीनेट उम्मीदवार ने ईरान युद्ध खत्म करने की मांग की है. रिपब्लिकन पार्टी की युद्ध-विरोधी भावनाएं ऐसे समय में सामने आई हैं जब कुछ पोल करने वालों का दावा है कि अगर डेमोक्रेट प्रमुख ‘स्विंग स्टेट्स’ (ऐसे राज्य जहां किसी भी पार्टी की जीत हो सकती है) में बड़ी जीत हासिल करते हैं, तो वे सीनेट और हाउस दोनों पर फिर से कब्ज़ा कर सकते हैं. इसका मतलब यह है कि हार के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नैतिक रूप से इस्तीफा देने के लिए मजबूर हो सकते हैं

डीज़ल के निर्यात पर रोक की मांग

दरअसल, पोल में अल-सैयद अभी पूर्व कांग्रेसी रोजर्स से आगे चल रहे हैं. RealClearPolitics के औसत के अनुसार उन्हें 2.1 पॉइंट की बढ़त हासिल है. माइक रोजर्स ने सोशल मीडिया पर लिखा- ‘कीमतें कम करने के लिए ईरान में युद्ध खत्म होना ज़रूरी है, लेकिन मिशिगन के परिवार इंतज़ार नहीं कर सकते. हम अभी यह कर सकते हैं कि डीज़ल के निर्यात पर कुछ समय के लिए रोक लगा दें. अमेरिकी ऊर्जा से सबसे पहले अमेरिकी परिवारों को राहत मिलनी चाहिए.’

हिंसन ने भी संघर्ष खत्म करने की मांग की

वहीं, सोमवार को युद्ध का विरोध करने वाले रोजर्स अकेले रिपब्लिकन नहीं थे. आयोवा से सीनेट उम्मीदवार एशले हिंसन ने भी ईरान के साथ संघर्ष को खत्म करने की मांग की. RealClearPolitics के अनुसार, आयोवा ने 2008 के बाद से सीनेट के लिए किसी डेमोक्रेट को नहीं चुना है, लेकिन हिंसन डेमोक्रेट जोश ट्यूरेक से औसतन सिर्फ़ 1.3 पॉइंट आगे हैं. हिंसन ने X पर लिखा- ‘आयोवा के लोगों पर बोझ बढ़ रहा है और उन्हें ईरान में चल रहे युद्ध के लिए पेट्रोल पंप या चेकआउट लाइन पर पैसे नहीं देने चाहिए.

राहत कार्यक्रम की वकालत की

उन्होंने कीमतें कम करने के कुछ संभावित विकल्पों पर भी जोर दिया. जैसे गैस टैक्स को रोकना और किसानों व ट्रक ड्राइवरों के लिए डीज़ल राहत कार्यक्रम बनाना. उन्होंने आगे कहा कि लागत कम करने के लिए इन कदमों की तुरंत ज़रूरत है, और युद्ध को सफल और तत्काल तरीके से खत्म करने की आवश्यकता है.