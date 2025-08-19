Home > विदेश > ट्रंप के हाथों में ज़ेलेंस्की की पत्नी की चिठ्ठी, लिखी थी ऐसी बात, खुलासे के बाद मेलानिया ट्रंप भी रह गई दंग

ट्रंप के हाथों में ज़ेलेंस्की की पत्नी की चिठ्ठी, लिखी थी ऐसी बात, खुलासे के बाद मेलानिया ट्रंप भी रह गई दंग

Zelensky-Trump meeting: मेलानिया ने पत्र में यूक्रेन और रूस के बच्चों की स्थिति का ज़िक्र किया था। साथ ही, पुतिन से अपील की गई है कि वे सरकार और विचारधारा से ऊपर उठकर बच्चों की मासूमियत के बारे में सोचें।

Published By: Divyanshi Singh
Published: August 19, 2025 11:10:00 IST

Zelensky-Trump meeting: रूस और यूक्रेन के बीच सीजफायर को लेकर ट्रंप ने यूरोपीय नेताओं और जेलेंस्की के साथ बैठक की। व्हाइट हाउस में बैठक के दौरान ट्रंप  को एक चिट्ठी थमाई। बता दें ये चिट्ठी ओलेना जेलेंस्का जो कि जेलेंस्की की पत्नी है उन्होने लिखा था। ये चिट्ठी ट्रंप  की पत्नी मेलानिया ट्रंप के लिए लिखा गया था। जेलेंस्की ने चिठ्ठी देने के बाद कहा कि ये चिठ्ठी मेरी पत्नी  ने दिया। ये लेटर आपको नहीं आपकी पत्नी को है। जेलेंस्की ने जैसे ही ये बात कही ट्रंप सहित कमरे में बैठा हर शख्स हसने लगा। 

मेलानिया ने अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान किया थे ये काम

 ज़ेलेंस्की ने कहा, “आपकी पत्नी, अमेरिका की प्रथम महिला, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।” ज़ेलेंस्की की पत्नी ने एक पत्र के ज़रिए मेलानिया के प्रति आभार व्यक्त किया है। दरअसल, 15 अगस्त को अलास्का शिखर सम्मेलन के दौरान ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को एक पत्र सौंपा था। मेलानिया ट्रंप ने व्लादिमीर पुतिन को लिखे पत्र में यूक्रेन और रूस में बच्चों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी। इसके जवाब में ज़ेलेंस्की की पत्नी ने मेलानिया को एक पत्र लिखा।

पुतिन से की अपील 

मेलानिया ने पत्र में यूक्रेन और रूस के बच्चों की स्थिति का ज़िक्र किया था। साथ ही, पुतिन से अपील की गई है कि वे सरकार और विचारधारा से ऊपर उठकर बच्चों की मासूमियत के बारे में सोचें। मेलानिया ने पुतिन से कहा कि अगर वे चाहें तो संघर्ष में फंसे बच्चों की खोई हुई हँसी लौटा सकते हैं। मेलानिया ने लिखा, इन बच्चों की मासूमियत की रक्षा करके आप न केवल रूस, बल्कि मानवता की भी सेवा करेंगे। आप कलम के इशारे से इन बच्चों की मदद कर सकते हैं।

पुतिन पर लगा ये आरोप

रूस पर युद्ध के दौरान यूक्रेनी बच्चों के अपहरण का आरोप है। यूक्रेन का कहना है कि हज़ारों यूक्रेनी बच्चों को परिवार या अभिभावकों की अनुमति के बिना रूस ले जाया गया है। यह कदम युद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। वहीं, मॉस्को का कहना है कि वह केवल कमज़ोर बच्चों की सुरक्षा कर रहा है। यूक्रेनी बच्चों के अपहरण का मामला 2022 में सामने आया था। इसके बाद, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (ICC) ने युद्ध अपराधों के लिए पुतिन के ख़िलाफ़ गिरफ़्तारी वारंट जारी किया था। ICC का आरोप है कि पुतिन यूक्रेन से बच्चों के अपहरण के लिए व्यक्तिगत रूप से ज़िम्मेदार हैं।

