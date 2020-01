नई दिल्ली. Ukrainian Plane Crashed In Iran Killed 170 Passengers: ईरान की राजधानी तेहरान बुधवार सुबह एक भीषण हादसे से दहल उठा, जब तेहरान से यूक्रेन के लिए निकला बोईंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस प्लेन क्रैश की घटना में 170 यात्रियों और क्रू सदस्यों की मौत हो गई. ईरान की राजधानी तेहरान स्थित इमाम खोमैनी एयरपोर्ट से उड़ान भरने के तुरंत बाद ही यूक्रेन इंटरनेशनल एयरलाइंस का बोईंग 737 विमान क्रैश हो गया जिसमें पल भर में 170 लोगों की जिंदगी चली गई. यूक्रेन के मंत्री के मुताबिक, विमान में 82 यात्री ईरान के और 63 लोग कनाडा के थे. दिल दहला देने वाली इस घटना के बाद लोग सोशल मीडिया पर संवेदना जाहिर कर रहे हैं.

ईरान की सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं और जांच टीम को दुर्घटनास्थल पर भेज दिया है. शुरुआती जांच में पता चला है कि तकनीकी खामी की वजह से हादसा हुआ है. समय पर तकनाकी खामी का पता न चल पाने की वजह से 170 जानें चली गईं और इस घटना के बाद एक बार फिर बोईंग विमान की तकनीक और उसके रखरखाव पर सवाल खड़े होने लगे हैं.

ईरान के इमरजेंसी विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि क्रैश होने के बाद प्लेन में आग लग गई, जिससी वजह से बचाव कर्मी विमान के पास तुरंत नहीं पहुंच सके और जबतक आग बुझाई गई, तब तक सभी यात्रियों की मौत हो चुकी थी और किसी को बचाया नहीं जा सका.

Iran:Ukrainian airplane carrying atleast 170 passengers and crew which crashed near airport in capital, Tehran. https://t.co/fW2TQaURj2 pic.twitter.com/tFWmOD2IkW

