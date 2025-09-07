Home > विदेश > 22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा

22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा

एक अपराधी ने ट्रेन में 23 वर्षीय इरिना ज़ारुत्स्का (Iryna Zarutska) की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। यह हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

Published By: Divyanshi Singh
Published: September 7, 2025 13:45:11 IST

Ukraine refugee girl stabbed to death in us
Ukraine refugee girl stabbed to death in us

Ukraine refugee girl: यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इस बीच, कई लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। लेकिन, यूक्रेन में युद्ध से बचकर अमेरिका जाने के बाद भी, अमेरिका में एक 23 वर्षीय लड़की की ट्रेन में हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार एक अपराधी ने ट्रेन में 23 वर्षीय इरिना ज़ारुत्स्का (Iryna Zarutska) की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। यह हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

22 अगस्त का है मामला

यह वीडियो शुक्रवार को चार्लोट एरिया ट्रांजिट सिस्टम द्वारा सार्वजनिक किया गया। यह हमला 22 अगस्त की रात को हुआ था। ज़ारुत्स्का पर यह हमला उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में लिंक्स ब्लू लाइन पर रात 10 बजे से ठीक पहले हुआ।

पिज़्ज़ेरिया की वर्दी पहने, ज़ारुत्स्का रात 9:46 बजे लाइट रेल में चढ़ी और बैठ गई। अपनी सीट पर बैठने के बाद, वह अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करती रही। उसके पीछे, 34 वर्षीय अपराधी डेकार्लोस ब्राउन जूनियर बैठा था। पुलिस ने बताया कि चार मिनट बाद, उसने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर तीन बार वार किया, कम से कम एक बार।

जांचकर्ताओं ने बताया कि हमले के बाद, जब ट्रेन के फर्श पर खून फैल रहा था, तो जारुत्स्का ने अपनी गर्दन पकड़ ली और फिर अपनी सीट पर गिर पड़ी। ट्रेन में ही उसे मृत घोषित कर दिया गया।

आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ब्राउन अगले स्टेशन पर उतर गया, जहाँ बाद में पुलिस ने प्लेटफ़ॉर्म के पास से चाकू बरामद किया। चार्लोट-मेक्लेनबर्ग पुलिस विभाग के अनुसार, हत्या के आरोप में हिरासत में लिए जाने से पहले, उसके हाथ पर लगे घाव का अस्पताल में इलाज कराया गया था।

एलन मस्क ने खोल दी ट्रंप की सबसे बड़ी पोल! भारत पर आरोप लगाने वाले व्हाइट हाउस के सलाहकार का हुआ पर्दाफाश

अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि ब्राउन का 2011 से एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें चोरी, खतरनाक हथियार से डकैती और धमकी देने के आरोप शामिल हैं। WSOC-TV के अनुसार, वह पहले भी घातक हथियार से डकैती के लिए पाँच साल जेल की सज़ा काट चुका है।

मामले की जाँच जारी 

जनवरी में, ब्राउन को 911 नंबर का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, अधिकारियों को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि अपराधी ने यूक्रेनी लड़की पर हमला क्यों किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जाँच जारी है।

रूसी हमले में धुआं-धुआं हो गया यूक्रेन मंत्रिपरिषद का महल, सीधे पुतिन के निशाने पर थे जेलेंस्की के मंत्री!

Tags: Iryna ZarutskaUkrainian girl murderedUS
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

स्वस्थ जीवनशैली के लिए ट्राई करें ये नो-ऑयल पूरी रेसिपी

September 8, 2025

कैंसर से लड़ने वाले सुपरफूड्स

September 8, 2025

इन 4 लोगों को घी से रहना चाहिए दूर

September 8, 2025

6 ऐसी किताबें जो बना देंगी आपको एक बेहतर इंसान...

September 8, 2025

एशिया कप से ठीक पहले इस गेंदबाज ने किया कमाल

September 7, 2025

गैस और अपच की समस्या से राहत दिलाएंगी ये हर्बल...

September 7, 2025
22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा
22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा
22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा
22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?