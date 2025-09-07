22 अगस्त को अमेरिका में यूक्रेनी लड़की के साथ ऐसा क्या हुआ ? जिसे देख भड़क गए जेलेंस्की, दुनिया भर में मचा हंगामा

Ukraine refugee girl: यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। इस बीच, कई लोग अपनी जान बचाने के लिए देश छोड़कर दूसरे देशों में चले गए हैं। लेकिन, यूक्रेन में युद्ध से बचकर अमेरिका जाने के बाद भी, अमेरिका में एक 23 वर्षीय लड़की की ट्रेन में हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार एक अपराधी ने ट्रेन में 23 वर्षीय इरिना ज़ारुत्स्का (Iryna Zarutska) की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या कर दी। यह हमला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया।

22 अगस्त का है मामला

यह वीडियो शुक्रवार को चार्लोट एरिया ट्रांजिट सिस्टम द्वारा सार्वजनिक किया गया। यह हमला 22 अगस्त की रात को हुआ था। ज़ारुत्स्का पर यह हमला उत्तरी कैरोलिना के चार्लोट में लिंक्स ब्लू लाइन पर रात 10 बजे से ठीक पहले हुआ।

पिज़्ज़ेरिया की वर्दी पहने, ज़ारुत्स्का रात 9:46 बजे लाइट रेल में चढ़ी और बैठ गई। अपनी सीट पर बैठने के बाद, वह अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करती रही। उसके पीछे, 34 वर्षीय अपराधी डेकार्लोस ब्राउन जूनियर बैठा था। पुलिस ने बताया कि चार मिनट बाद, उसने चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर तीन बार वार किया, कम से कम एक बार।

जांचकर्ताओं ने बताया कि हमले के बाद, जब ट्रेन के फर्श पर खून फैल रहा था, तो जारुत्स्का ने अपनी गर्दन पकड़ ली और फिर अपनी सीट पर गिर पड़ी। ट्रेन में ही उसे मृत घोषित कर दिया गया।

23-year-old Iryna Zarutska escaped war in Ukraine, only to lose her life here in America. On her way home from work, she was senselessly attacked and killed. Her story won’t make headlines, and there won’t be protests in her name — but her life mattered. 🕊️ pic.twitter.com/rb57EFhy5T — Sassy Latina (@Virgini58967394) September 6, 2025

आरोपी गिरफ्तार

आरोपी ब्राउन अगले स्टेशन पर उतर गया, जहाँ बाद में पुलिस ने प्लेटफ़ॉर्म के पास से चाकू बरामद किया। चार्लोट-मेक्लेनबर्ग पुलिस विभाग के अनुसार, हत्या के आरोप में हिरासत में लिए जाने से पहले, उसके हाथ पर लगे घाव का अस्पताल में इलाज कराया गया था।

अदालती रिकॉर्ड बताते हैं कि ब्राउन का 2011 से एक लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसमें चोरी, खतरनाक हथियार से डकैती और धमकी देने के आरोप शामिल हैं। WSOC-TV के अनुसार, वह पहले भी घातक हथियार से डकैती के लिए पाँच साल जेल की सज़ा काट चुका है।

मामले की जाँच जारी

जनवरी में, ब्राउन को 911 नंबर का दुरुपयोग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालाँकि, अधिकारियों को अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि अपराधी ने यूक्रेनी लड़की पर हमला क्यों किया। आरोपी से पूछताछ की जा रही है और मामले की जाँच जारी है।