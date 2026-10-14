Russia Ukraine War: अमेरिका कर रहा यूक्रेन से गद्दारी, डोनाल्ड ट्रंप के ‘गेम’ में उलझे जेलेंस्की; पुतिन की जीत तय!

Russia Ukraine War: यूक्रेन ने अमेरिका पर अप्रत्यक्ष रूप से रूस की युद्ध कोशिशों में मदद करने का आरोप लगाया है. यूक्रेन का कहना है कि रात भर मुख्य इंटरनेट सेवाओं की स्पीड कम कर दी गई और कीव को आने वाली मिसाइलों के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिली. यूक्रेनी अधिकारियों ने भी स्वीकार किया है कि स्टारलिंक सेवाओं पर स्पीड की पाबंदियों – जो युद्ध से जूझ रहे देश के सैनिकों को ज़रूरी इंटरनेट सेवाएं देती हैं – के कारण बुधवार की सुबह फ्रंटलाइन पर ड्रोन मिशन में रुकावट आई. उन्होंने कहा कि ऐसा तब हुआ जब पश्चिमी सहयोगी लगातार दूसरे दिन यूक्रेन की ऊर्जा सुविधाओं पर हमले के बारे में चेतावनी देने में नाकाम रहे. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मिडटर्म चुनाव 2026 जीतने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ मिलकर कोई चाल चल रहे हैं. क्या वह यू्क्रेन पर दबाव डालकर युद्ध खत्म करवाकर रूस का फायदा करवा रहे हैं. अगर यह सच है तो यूक्रेन के राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप के गेम में फंस गए हैं वहीं दूसरी ओर रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारी पड़ने वाले हैं.

मिलिट्री-ग्रेड सिस्टम हुआ गड़बड़

ताजा बदलाव को लेकर एक वरिष्ठ यूक्रेनी अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर AFP को बताया कि पहले भी दो ऐसे मामले सामने आए हैं जब अमेरिकियों ने रूसी बैलिस्टिक लॉन्च या हमारे ऊर्जा क्षेत्र पर बड़े बैलिस्टिक हमले के बारे में चेतावनी नहीं दी और इसके अलावा उन्होंने स्टारलिंक की स्पीड भी कम कर दी है. एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स (जिसके पास स्टारलिंक के सैटेलाइट हैं) ने कुछ सेवाओं पर स्पीड लिमिट लागू की. राष्ट्रपति के सलाहकार सेरही बेस्क्रेस्टनोव ने दावा किया कि उनका मिलिट्री-ग्रेड सिस्टम तब काम करना बंद कर देता था जब ड्रोन 100 मील प्रति घंटे से ज़्यादा की रफ़्तार से उड़ते थे.

बेस्क्रेस्टनोव ने टेलीग्राम पर लिखा- हमारी रक्षा सेनाओं को इस सीमा के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिली, और इसके कारण कई मिशन में रुकावट आई. इंटरनेट कनेक्शन उन यूक्रेनी ड्रोन्स को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़रूरी है जो कब्ज़े वाले दक्षिणी और पूर्वी यूक्रेन में रूसी सप्लाई लाइनों को निशाना बनाते हैं. स्पेसएक्स ने अमेरिकी कामकाजी घंटों के बाद रॉयटर्स के कमेंट के अनुरोध का तुरंत कोई जवाब नहीं दिया.

ये आरोप तब लगे जब रात भर हुए ज़बरदस्त रूसी हमलों में यूक्रेन में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कीव के बड़े हिस्से में बिजली चली गई, जबकि व्लादिमीर पुतिन डोनाल्ड ट्रंप के ‘एनर्जी सीज़फायर’ (ऊर्जा क्षेत्र में युद्धविराम) को नज़रअंदाज़ करते रहे. क्रेमलिन ने कहा कि वह इस बात पर ‘ध्यान से’ नज़र रख रहा है कि क्या कीव की शिकायतों के बाद यूक्रेन के लिए वाशिंगटन के समर्थन में कोई बदलाव आया है.

यूक्रेन को अमेरिका पर संदेह

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि हम इन सभी बातों पर बारीकी से नज़र रख रहे हैं. किसी भी तरह के सिस्टम से जुड़े नतीजे निकालने के लिए अभी बहुत जल्दबाजी होगी. यूक्रेन रूसी हमलों का पता लगाने के लिए पश्चिमी देशों की खुफिया जानकारी पर काफी हद तक निर्भर है, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ तनाव के नए संकेतों ने उस रिश्ते पर संदेह पैदा कर दिया है. वहीं, वाशिंगटन ने जोर देकर कहा है कि कीव के आरोपों के बाद भी यूक्रेन के साथ खुफिया जानकारी साझा करने की उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि यूरोपीय संघ ने कहा कि उसे ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है जिससे पता चले कि इस तरह की मदद रोक दी गई है.

अमेरिका ने बंद किया जानकारी साझा करना

हालांकि, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव केटी ज़कारिया ने मंगलवार को अपनी पहली ब्रीफिंग में पूछे जाने पर सीधे तौर पर जवाब नहीं दिया कि क्या वाशिंगटन ने कीव के साथ खुफिया जानकारी साझा करना बंद कर दिया है. उन्होंने कहा कि इस बारे में आपको बाद में बताना होगा. कीव में डेस्नियान्स्की जिले में एक बहुमंजिला इमारत पर रूसी हमले में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि होलोसीव्स्की में हुए एक अन्य हमले में रात भर में एक व्यक्ति की मौत हो गई.

बैलिस्टिक मिसाइल से ज़बरदस्त हमला

मेयर विटाली क्लिट्स्को ने टेलीग्राम पर लिखा कि कीव और आसपास के इलाकों में एनर्जी सुविधाओं पर बैलिस्टिक मिसाइल से ज़बरदस्त हमला हुआ है. राजधानी में बिजली की सप्लाई बाधित हुई है. उन्होंने लोगों से शेल्टर में रहने की अपील की. यूक्रेन की सबसे बड़ी प्राइवेट एनर्जी कंपनी DTEK ने टेलीग्राम पर बताया कि इस हमले के कारण डार्नित्स्की, निप्रोव्स्की, पेचेर्स्की और सोलोमियांस्की ज़िलों के साथ-साथ होलोसीव्स्की ज़िले के कुछ हिस्सों में इमरजेंसी बिजली कटौती करनी पड़ी.

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