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भारत के खिलाफ इस देश से नेपाल ने मांगी थी मदद, मिला ऐसा जवाब उड़ गए PM बालेन शाह के होश

Nepal India Border Dispute: नेपाल का तर्क है कि 1816 में हुई सुगौली संधि में ब्रिटेन (तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी) एक प्रमुख पक्ष था, इसलिए सीमा विवाद के समाधान में उसकी जिम्मेदारी बनती है.

By: Shubahm Srivastava | Published: June 1, 2026 6:49:23 PM IST

नेपाल-भारत सीमा विवाद
नेपाल-भारत सीमा विवाद


UK Rejects Nepal Request: भारत-नेपाल सीमा विवाद को लेकर नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को बड़ा झटका लगा है. उन्होंने 1816 की सुगौली संधि का हवाला देते हुए ब्रिटेन से हस्तक्षेप की मांग की थी, लेकिन ब्रिटेन ने साफ कर दिया कि यह भारत और नेपाल के बीच का द्विपक्षीय मामला है और वह इसमें कोई भूमिका नहीं निभाएगा. इस घटनाक्रम ने नेपाल की कूटनीतिक कोशिशों को बड़ा झटका दिया है.

सुगौली संधि को लेकर नेपाल की दलील

नेपाल का तर्क है कि 1816 में हुई सुगौली संधि में ब्रिटेन (तत्कालीन ईस्ट इंडिया कंपनी) एक प्रमुख पक्ष था, इसलिए सीमा विवाद के समाधान में उसकी जिम्मेदारी बनती है. इसी मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार कुमार ब्यांजंकर ने नेपाल में ब्रिटिश राजदूत रॉब फेन से मुलाकात कर ब्रिटेन की मध्यस्थता की मांग की.

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ब्रिटेन ने हस्तक्षेप से किया इनकार

मुलाकात के दौरान नेपाल की ओर से कहा गया कि ब्रिटेन की पहल से भारत और नेपाल के बीच सीमा विवाद का समाधान निकल सकता है. हालांकि ब्रिटिश राजदूत रॉब फेन ने स्पष्ट कर दिया कि यह दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय विषय है और ब्रिटेन इसमें दखल नहीं देगा. इसके बाद नेपाल का प्रतिनिधिमंडल बिना किसी सकारात्मक आश्वासन के लौट गया.

कालापानी समेत कई क्षेत्रों पर विवाद

नेपाल लंबे समय से कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा जैसे क्षेत्रों को अपना हिस्सा बताता रहा है. काठमांडू का दावा है कि सुगौली संधि के बाद उसकी कुछ भूमि भारत के हिस्से में चली गई. दूसरी ओर भारत इन क्षेत्रों को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है. यही विवाद दोनों देशों के बीच समय-समय पर तनाव का कारण बनता रहा है.

विवादित बयान से घिरे बालेन शाह

सीमा विवाद के मुद्दे पर बालेन शाह अपने ही देश में राजनीतिक आलोचना का सामना कर रहे हैं. नेपाल की संसद में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हें पता चला कि नेपाल ने भी भारत की कुछ जमीनों पर कब्जा कर रखा है. इस बयान के बाद विपक्षी दलों, खासकर कम्युनिस्ट पार्टियों ने उन्हें राष्ट्रविरोधी बताते हुए कड़ी आलोचना की.

विदेश मंत्रालय और विपक्ष का विरोध

नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भी प्रधानमंत्री के बयान से दूरी बनाते हुए उसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया. मंत्रालय का कहना है कि सीमा क्षेत्रों में नेपाल के किसानों द्वारा भारत में खेती करना कब्जे का प्रमाण नहीं माना जा सकता. वहीं विपक्षी दलों ने बालेन शाह से सार्वजनिक माफी की मांग की है. ऐसे में सीमा विवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री घरेलू और कूटनीतिक दोनों मोर्चों पर दबाव का सामना कर रहे हैं.

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