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गिरने वाला है उस देश का सरकार, जहां रहता है कोहली का परिवार; मचा हड़कंप

Uk Political Crisis:सबसे नया झटका तब लगा जब स्टारमर की कैबिनेट में पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग ने इस्तीफा दे दिया. शनिवार को, स्ट्रीटिंग ने घोषणा की कि वह भविष्य में लेबर पार्टी लीडरशिप कॉन्टेस्ट में स्टारमर को चुनौती देंगे और प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी भी पेश करेंगे. अपने भाषण के दौरान, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी ने स्टारमर से अपने इस्तीफे के लिए एक डेडलाइन तय करने का भी आग्रह किया.

By: Divyanshi Singh | Published: May 17, 2026 11:15:18 AM IST

क्या गिरने वाली है ब्रिटेन की लेबर सरकार?
क्या गिरने वाली है ब्रिटेन की लेबर सरकार?


Uk Political Crisis: ब्रिटिश पॉलिटिक्स में उथल-पुथल मची हुई है. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कीर स्टारमर ने अपने करीबी लोगों से कहा है कि वह प्राइम मिनिस्टर का पद छोड़ने के लिए तैयार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कैबिनेट के एक मेंबर ने कहा कि स्टारमर प्राइम मिनिस्टर के पद से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन वह अपनी शर्तों पर ऐसा करेंगे. सूत्रों का कहना है कि उन्हें पता है कि मौजूदा अफरा-तफरी जारी नहीं रह सकती. वह बस इसे इज्ज़तदार तरीके से और अपनी पसंद के तरीके से करना चाहते हैं. वह इसके लिए एक टाइमटेबल बताएंगे.

संकट में UK सरकार 

स्टारमर एडमिनिस्ट्रेशन से वोटरों की बढ़ती नाराज़गी के बीच, UK की लेबर सरकार खुद को संकट में पाती है. पीटर मैंडेलसन के अपॉइंटमेंट और पीडोफाइल जेफरी एपस्टीन के साथ उनके लिंक से लेकर लोकल इलेक्शन में लेबर पार्टी के खराब परफॉर्मेंस तक, स्टारमर के इस्तीफे की मांग अब काफी बढ़ गई है.

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सबसे नया झटका तब लगा जब स्टारमर की कैबिनेट में पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग ने इस्तीफा दे दिया. शनिवार को, स्ट्रीटिंग ने घोषणा की कि वह भविष्य में लेबर पार्टी लीडरशिप कॉन्टेस्ट में स्टारमर को चुनौती देंगे और प्राइम मिनिस्टर पद के लिए अपनी उम्मीदवारी भी पेश करेंगे. अपने भाषण के दौरान, पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी ने स्टारमर से अपने इस्तीफे के लिए एक डेडलाइन तय करने का भी आग्रह किया.

स्टारमर की बढ़ती अनपॉपुलैरिटी

इस सारी उथल-पुथल के बीच, कीर स्टारमर की पॉपुलैरिटी में भी तेज़ी से गिरावट आई है. YouGov UK सर्वे के अनुसार, लगभग 69 प्रतिशत ब्रिटिश लोगों की लेबर पार्टी के नेता के बारे में नेगेटिव राय है. YouGov ने आगे कहा कि स्टारमर अभी रिकॉर्ड में सबसे कम पॉपुलर प्रधानमंत्री हैं, कई लोग उनकी तुलना UK PM के तौर पर लिज़ ट्रस के 49-दिन के कार्यकाल से कर रहे हैं.

इसके अलावा, स्टारमर की अपनी पार्टी का भी उनके लीडरशिप पर भरोसा कम होता दिख रहा है. कई लेबर MPs को अब डर है कि अगर स्टारमर की अनपॉपुलैरिटी जारी रही, तो इससे भविष्य में लेबर सरकार बनने की संभावना खतरे में पड़ जाएगी और देश रिफॉर्म UK के नेता निगेल फराज के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी गुट के हाथों में जा सकता है.

Tags: Keir StarmerUK Political Crisis
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