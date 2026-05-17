जल्द इस्तीफा दे सकते हैं PM! एपस्टीन फाइल्स की वजह से फंसे कीर स्टारमर; ब्रिटेन में हलचल तेज

Keir Starmer Resignation: ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा भूचाल देखने को मिल रहा है. बढ़ते राजनीतिक दबाव और अंदरूनी हलचल के बीच प्रधानमंत्री कीर स्टारमर अपना पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए हैं. रिपोर्ट्स के अनुसार, उन्होंने अपने करीबी सहयोगियों से कहा कि वह अपने पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं. डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम स्टामर अपने अगले कदम और इस्तीफे के समय का फैसला अब खुद ही करेंगे.

खतरे में ब्रिटेन सरकार

जानकारी के अनुसार, इस समय लेबर सरकार मुसीबतों से सामना कर रही है. जनता का विश्वास सरकार से कम हो गया है. दरअसल, लेबर पार्टी के पीटर मैंडलसन का नाम एपस्टीन फाइल्स में आने के बाद जनता ने पार्टी पर अविश्वास जताया है. जिसके कारण सरकार को स्थानिय चुनावों में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा. इसी कारण अब कीर स्टामर पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया जा रहा है.

स्थानिय चुनावों में मिली हार

दरअसल, गुरुवार को ब्रिटेन में क्षेत्रीय चुनाव हुए थे. यह चुनाव 136 इलाकों में हुए थे. नतीजों में लेबर पार्टी ने परिषद की 2,200 से ज़्यादा सीटों में से करीब 1,200 सीटें खो दीं. इस चुनाव में दक्षिणपंथी ‘रिफॉर्म यूके’ पार्टी को जीत हासिल हुई. उन्हें करीब 1,400 सीटों पर विजय प्राप्त हुई. बता दें कि, लेबर पार्टी से 80 से अधिक सांसदों ने स्टामर से पद छोड़ने की अपील की है. वहीं इससे पहले तीन सदस्यों के इस्तीफा देने की जानकारी भी सामने आई थी.

ब्रिटेन की सत्ता में होगा बड़ा उलटफेर

ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है. निगेल फराज के नेतृत्व वाली रिफॉर्म यूके चुनावों की सबसे बड़ी विजेता बनकर उभरी है. स्काई न्यूज के मुताबिक पार्टी ने अब तक 1,422 सीटों पर कब्जा जमाया है. वहीं, लेबर पार्टी 980 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई है. लिबरल डेमोक्रेट्स 834 और कंजरवेटिव पार्टी 754 सीटों के साथ क्रमशः तीसरे और चौथे नंबर पर हैं.

वेल्स में भी राजनीतिक तस्वीर पूरी तरह बदल गई है. वेल्स की स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली मध्य-वामपंथी पार्टी प्लाइड सिमरु ने 43 सीटें जीतकर वेल्स सेनेड में सबसे बड़ी पार्टी बनने का गौरव हासिल किया. रिफॉर्म यूके 34 सीटों के साथ दूसरे स्थान पर रही, जबकि कभी मजबूत मानी जाने वाली लेबर पार्टी सिर्फ 9 सीटों तक सिमट गई. 27 साल तक वेल्स की सत्ता पर राज करने वाली लेबर पार्टी ने नतीजों से पहले ही हार स्वीकार कर ली थी.

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पहले इस्तीफा देने से किया था इनकार

स्कॉटलैंड में स्कॉटिश नेशनल पार्टी ने 58 सीटों पर जीत हासिल की थी. लेकिन वह बहुमत से चूक गई थी. वहीं लेबर पार्टी और रिफॉर्म यूके दोनों के पास 17-17 सीटें हैं. वहीं कंजर्वेटिव पार्टी के पास केवल 12 सीटें रह गई हैं. पार्टी के निराशाजनक नतीजों के बाद भी कीर स्टामर ने इस्तीफा देने से मना कर दिया था. उन्होंने कहा था कि वह पीछे नहीं हटने वाले हैं.

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