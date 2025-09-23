कहीं देखा है प्यार में ऐसा पागलपन, प्रेमी ने की प्रेमिका की जिंदगी बर्बाद
कहीं देखा है प्यार में ऐसा पागलपन, प्रेमी ने की प्रेमिका की जिंदगी बर्बाद

प्यार में पागलपन की ऐसी कहानी जिससे पढ़कर आप हैरान हो जाएंगे. एक ऐसा प्रेमी जिसने सारी हदें पार कर दी.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 23, 2025 11:42:35 AM IST

Crazy Relationship Story
Crazy Relationship Story

Crazy Relationship Story: लंडन की एक निजी अदालत (Private Corut) में सामने आए मामले ने हर किसी को चौंका (Shocking Case) कर रख दिया. दरअसल, एक महिला ने अपनी दर्दनाक कहानी साझा की है, पीड़िता ने बताया कि कैसे उसके पूर्व प्रेमी, डॉमिनिक विलियम्स ने ब्रेकअप के बाद उसके जीवन को बर्बाद (Ruin Life) कर दिया. 

पूर्व प्रेमी ड्रोन से रखता था नज़र

पीड़िता ने अदालत में अपनी कहानी सुनाते हुए बताया कि रिश्ता खत्म होने के बाद, उसका पूर्व प्रेमी प्रतिदिन उसे परेशान किया करता था. हद तो दब पार हो गई जब वह उसके घर के ऊपर एक ड्रोन के ज़रिए उसकी तमाम गतिविधियों पर निगरानी रखा करता था. इतना ही नहीं, पीड़िता ने आगे बताया कि गाड़ी में भी एयरटैग लगा दिया था, जिससे उसके लोकेशन का पता चल सके. सनकी आशिक क इन हरकतों की वजह से महिला के मन में डर पैदा हो गया. 

विलियम्स लगातार करता था कॉल

जब प्रेमी का इन सब से मन नहीं भरा तो उसने पीड़िता को और परेशान करने की ठानी. विलियम्स लगातार उसे कॉल और मैसेज करता था, कभी उसे अपमानित करता तो कभी अपने प्यार का इज़हार करता था. पीड़ित महिला ने बताया कि विलियम्स की इन हरकतों को वो अपने परिवार में छिपाने की कोशिश किया करती थी. तनाव की वजह से उसका वजन भी काफी कम हो गया था और साथ ही महिला कमजोर हो गई थी. 

पूर्व प्रेमी कपड़ों की करता था आलोचना 

अदालत में विलियम्स के रिश्ते के दौरान के नियंत्रण वाले व्यवहार के बारे में भी जिक्र किया गया. वो अकसर महिला के कपड़ों की आलोचना करता रहता था. अगर उसे वे पसंद नहीं आते तो उन्हें खराब करने की कोशिश करता था. इन सबके के अलावा विलियम्स इंटरनेट से अश्लील तस्वीरें भी भेजकर उसे ब्लैकमेलिंग करता था. 

अदालत ने विलियम्स को ठहराया दोषी

कार्डिफ मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डॉमिनिक विलियम्स को पीछा करने का दोषी ठहराया. साथ ही आरोपी को 12 महीने की जेल की सजा सुनाई गई. 20 दिनों की पुनर्वास गतिविधि, 80 घंटे का निःशुल्क काम के साथ-साथ 42 हजार रुपए का कोर्ट खर्च और करीब 19 हजार 500 का पीड़ित सेवा अधिभार देने का भी सख्त आदेश दिया गया है. 

इस कहानी से क्या मिलती है सीख

इस कहानी ने हर किसी को हैरान कर दिया. आखिर प्यार में ऐसा पागलपन किसी के लिए भी पीड़ा दायक है. प्यार हमेशा सम्मान और विश्वास पर ही आधारित होना चाहिए. महिला की इस दर्दनाक कहानी से हर किसी को सीख लेनी चाहिए.

