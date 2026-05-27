UK Lockdown Situation: ब्रिटेन में ‘लॉकडाउन’ के हालात! ट्रेनें ठप, कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम; घरों में नहीं आ रहा पानी

UK Lockdown Situation: यूरोप के कई देशों में भीषण गर्मी पड़ रही है. खासतौर से ब्रिटेन में लॉकडाउन जैसी स्थिति बन चुकी है. पिछले कुछ दिनों से ब्रिटेन में भीषण गर्मी, तेज धूप और लू के कारण लॉकडाउन जैसे हालात बंद हो गए हैं. बैंकों और स्कूलों में छुट्टी घोषित है, जबकि ट्रेनें रद्द हैं. ऑफिसों ने अपने कर्मचारियों को घर भेज दिया है और अगले आदेश तक वर्क फ्रॉम करने के लिए कहा है. इसके अलावा घरों में नल सूखे हैं और पानी कंपनी ने ग्राहकों से पैडलिंग पूल इस्तेमाल नहीं करने के लिए कहा है.

33 डिग्री पहुंचा तापमान, मचा बवाल

ब्रिटेन के कई इलाकों में अधिकतम तापमान 33°C पहुंच चुका है. इससे हालात खराब हो गए हैं. देश के कुछ हिस्से इस स्थिति से निपटने में असमर्थ नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चरमरा गए हैं. पानी कंपनियों ने परिवारों से पैडलिंग पूल नहीं भरने की अपील की है. भीषण गर्मी के चलते हज़ारों लोग देश भर के समुद्र तटों, झीलों और नदियों की ओर उमड़ पड़े हैं. ऐसे में खुले पानी में बच्चों और किशोरों के मुश्किल में पड़ने से जुड़ी कई जानलेवा घटनाओं के कारण आपातकालीन सेवाओं पर काम का भारी दबाव पड़ गया है.

ट्रेनें रद्द होने से हालात बदतर

दक्षिणी इंग्लैंड के बड़े हिस्सों में हज़ारों रेल यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. रेल कंपनियों ने गति सीमा (स्पीड लिमिट) लगाने के लिए मौसम को ज़िम्मेदार ठहराया और आशंका जताई कि गर्मी के कारण रेल की पटरियां टेढ़ी हो सकती हैं. ऐसे में ट्रेनों को रद्द करने का एलान करना पड़ा. ग्रेट वेस्टर्न रेलवे ने डिडकॉट पार्कवे और लंदन पैडिंगटन के बीच आपातकालीन गति सीमा लागू कर दी. इसकी बड़ी वजह ‘पटरियों का खतरनाक रूप से ज़्यादा गर्म होना’ बताया गया.

ट्रेनों के रद्द होने से यात्री फंसे

कई जगहों यात्री उस दौरान फंस गए जब पैडिंगटन से चलने वाली GWR की सभी सेवाएं रद्द कर दी गईं, ऐसे में जिन्हें स्लॉ, मेडनहेड और ट्विफोर्ड में रुकना था, अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के रद्द होने से यात्रा जहां-तहां फंस गए. फेवरशम से यात्रा कर रहे 250 से ज़्यादा यात्री लगभग चार घंटे तक एक सुरंग के अंदर फंसे रहे। एक यात्री की अंतरराष्ट्रीय फ़्लाइट छूट गई, जबकि दर्जनों अन्य यात्री पेरिस के लिए अपनी अगली यूरोस्टार ट्रेन नहीं पकड़ पाए.

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कई राज्यों में घरों में पानी सप्लाई ठप

केंट तथा पूर्वी ससेक्स के घरों में पानी की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो गई हैं. साउथ ईस्ट वॉटर ने बताया कि सप्लाई में आ रही दिक्कतों के कारण 10,000 से ज़्यादा घर प्रभावित हुए हैं. वहीं, हर्ने बे, एशफ़ोर्ड और हेस्टिंग्स के निवासी भी पानी की कटौती से प्रभावित हुए हैं. कंपनी ने ग्राहकों से तुरंत पानी का इस्तेमाल कम करने को कहा है.

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साउथ ईस्ट वॉटर ने ग्राहकों से कहा कि वे पानी का इस्तेमाल केवल ‘ज़रूरी कामों के लिए’ ही करें, जैसे कि पीने, कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए। दक्षिणी इंग्लैंड के बड़े हिस्सों में रेल यात्रियों को भारी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा, क्योंकि बढ़ते तापमान के कारण पटरियों पर गति सीमा लागू करनी पड़ी; आशंका थी कि गर्मी से पटरियां मुड़ सकती हैं.

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